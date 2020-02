„Nejedná se o žádné chřipkové prázdniny, jen máme dva dny ředitelského volna. Ze 44 žáků nám dnes do školy nepřišlo hned 23 dětí a z pěti učitelek marodí dvě,“ vysvětlila situaci v pondělí odpoledne ředitelka ZŠ Opatovice Jana Palová.

Podle jejích slov informovala škola jak rodiče školáků tak i místní obecní úřad.

„Věřím, že jde jen o nachlazení a ve čtvrtek se nás ve škole sejde už více,“ doplnila ředitelka školy.

Z důvodu chřipkové epidemie nebudou moci navštívit příbuzní pacienty některých oddělení přerovské nemocnice.

„Návštěvy budou od úterý 4. února omezeny na Léčebně dlouhodobě nemocných a interním oddělení,“ upřesnila mluvčí přerovské nemocnice Radka Miloševská. Plošný zákaz návštěv už platí například ve šternberské nemocnici nebo v Prostějově.

Hranická nemocnice zatím bez zákazu

Zákaz návštěv prozatím nevydala ani hranická nemocnice ani Domov pro seniory. Zde ale preventivně už nyní apelují na návštěvníky svých klientů.

„Pokud plánujete v tomto období návštěvu našeho zařízení, chtěli bychom vás poprosit, abyste ji odložili pokud na sobě pozorujete chřipkové příznaky - kašel, rýma, zvýšená teplota a podobně,“ uvádí na webových stránkách hranický Domov seniorů.

Počet nakažených chřipkou ve srovnání s minulým týden na Přerovsku opět vzrostl, i když stále zůstává nejnižší ze všech okresů v Olomouckém kraji. Na sto tisíc obyvatel nyní připadne v průměru 1541 nemocných, zatímco například v Olomouci je jich 2276 a v Prostějově 1973.

„Nejvíce marodů zůstává i nadále v kategorii do pěti let, kde nyní připadá na sto tisíc obyvatel na 4610 nakažených. Vzrostl i počet nemocných dětí od 6 do 14 let - těch je nyní 3312, a mladých lidí od 15 do 24 let, kterých ulehlo s chřipkou 2800,“ upřesnila přerovská epidemioložka Eva Bernardová. Chřipce zatím odolávají dospělí a senioři.