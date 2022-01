Cílem číslo jedna byl tentokrát Radhošť, kam v průběhu dne mířily kroky stovek lidí. A to v rámci každoročního, letos už jedenáctého ročníku, zimního výstupu na tento oblíbený beskydský vrchol.

Mezi výletníky se však našli i takoví, kteří o této akci vůbec nevěděli. „

Abych řekl pravdu, vůbec nevím o tom, že se tady dneska koná nějaký oficiální výstup. My jsme si prostě se ženou řekli, že vyrazíme někam na hory, když je venku tak hezky. No a vyhrály to Pustevny,“ popisuje s úsměvem na tváři pan Jaroslav, který přijel z nedalekého Frenštátu pod Radhoštěm.

Procházka z Pusteven na Radhošť podle něj nemohla chybět. „Je to taková naše klasika. Chodíváme takto s manželkou několikrát do roka. Není to moc dlouhá ani náročná trasa, takže nám to úplně vyhovuje,“ dodává asi padesátiletý turista.

Jak už to tak bývá, plány na sobotní den neměli všichni stejné. „My jsme chtěli hlavně vytáhnout děti někam na procházku a ještě jsme nebyli na stezce Valašce, takže to je hlavní cíl dnešního výletu,“ popisuje další z návštěvníků.

Ledové sochy už za týden

Opravdový nápor turistů však Pustevny čeká až během příštího víkendu, kdy je opět budou zdobit ledové sochy. Ty jsou tradičně lákadlem pro návštěvníky z celé republiky.

Podle pořadatelů se letošní výstava ponese v duchu vesmíru a hvězd. Sochy budou k vidění od soboty 15. do neděle 30. ledna. Vstupné bude symbolických 50 korun, děti do 10 let mají vstup zdarma. Bezplatné vstupné budou mít také návštěvníci s jízdenkou na lanovku.