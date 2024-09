Co návštěvníky na výstavě čeká?

Výstava je založena na velkoformátových fotografiích mého bodyartu, tedy malby na tělo. Já jsem malovala a David Križan fotil. Obojí jsme vzájemně konzultovali, on přidával nápady především co se týče barevnosti a detailů. Já jsem mu zase mluvila do kompozice. Nakonec to celé výborně fungovalo, přestože on je více technicky zaměřený a já jsem ta bohémská duše s hlavou v oblacích. Kromě toho je zde k vidění řada menších fotek, snímky ze zákulisí a máme ve Stodole i velký tematický fotokoutek.

Jak došlo k vašemu propojení s Davidem Križanem?

David je kamarád, který má focení jako koníček. Když jsem chystala své nové webové stránky, poprosila jsem ho, jestli by mi na ně nějaké fotky udělal a tehdy vznikla fotka, na které jsem pomalovaná všemi možnými barvami a se štětci v ruce. Ten námět — takto barevné provedení — byl jeho nápad a fotku dnes nejvíce používám ke své propagaci. Lidi ji mají moc rádi. Říkávají, že to jsem prý já. No a odsud to byl už jen krůček k nápadu společné výstavy.

Poznala jsem správně, že na některých fotkách jste i vy sama?

Na třech fotkách jsem skutečně já, malba sama na sebe je něco, co mě i mé sledující baví, přijde jim to fascinující. Často slýchám: "Já ještě nějak zvládnu pochopit, že to maluješ na někoho, ale jak to děláš sama na sebe?" Nicméně máme tu i další modelky a dokonce jednoho modela, kterým byl můj muž.

Nestyděla jste se před objektivem?

Nestyděla. Ač se to nemusí zdát, tak v pomalovaném těle se člověk cítí téměř jako v oblečeném. A to je pocit nejen můj, ale také všech klientek, které se přede mnou kdy odhalily. Pro tento projekt jsme pak každou malbu a míru pomalování ladily s modelkou — některým odhalená prsa nevadila, některé si to nepřály, takže malba končila na dekoltu.

Jaká fotka od Davida je vaše nejoblíbenější?

Určitě barevná, kterou jsem zmiňovala a kterou tak často používám. Z fotek, které vznikaly přímo na výstavu a já je až do vernisáže držela v tajnosti, je to opět moje fotka — černobílá "kresba" s výraznou červenou ve vlasech. David tady postprocesem vytvořil nádherný kontrast, zdůraznil iluzi kresby, která není v reálu tak výrazná. Je to jeden z příkladů toho, že když mám za sebou fotografa, který ví, co dělá, tak to celé tvorbě jen prospěje.