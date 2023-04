VIDEO/ FOTOGALERIE/ Malbě na obličej a tělo se věnuje necelý rok a už sklidila nejvyšší ocenění. Má za sebou vůbec první soutěž v bodypaitingu, ze které si dovezla rovnou zlato. Hranická rodačka Radka Kunovská, která žije ve Špičkách na Hranicku, svým uměním porotu na mistrovství republiky doslova nadchla.

Hranická rodačka Radka Kunovská je mistryní v malbě na tělo a obličej. | Foto: Pavli Vera Ferdová

Jejím cílem je ukazovat výtvarné umění na lidském těle, optické klamy a také vyjadřovat různé pocity. „Byla to výzva,“ říká novopečená mistryně České republiky.

Kdy jste se o soutěži dozvěděla a v čem spočívala příprava?

Někdy začátkem ledna jsem četla článek o malířce, která se účastnila zahraničních soutěží v Bodyartu. Říkala jsem si tehdy, jaké by to asi bylo… Uprostřed února už jsem si sama podávala přihlášku, a to rovnou na Mistrovství České republiky v malování na tělo a obličej, které se konalo 24. března v Praze v rámci veletrhu For Beauty na výstavišti v Letňanech. Tématem letošní soutěže byla Alenka v říši divů.

Páteční soutěž byla rozdělena do dvou kategorií - Start a Pro, přičemž mě zařadil pořadatel do kategorie Pro - profesionálové, přestože se malbě na tělo nevěnuji ani rok. Moje práce, které zná ze sociálních sítí, tomu prý ale odpovídají.

Na soutěž jsem se tedy chystala prakticky od podání přihlášky a byla to příprava opravdu intenzivní - od vymýšlení motivů, malby, přes kostým až po vlasové doplňky. Samotná malba mi dala největší práci, několikrát jsem obrázky měnila, upravovala, až vznikla konečně výsledná malba, se kterou jsem byla spokojená. Do toho bylo mým úkolem sestavit si tým. Ten byl šestičlenný a skládal se z modelky, asistentky - kadeřnice Pavly Tomešové, která mi pomáhala především s účesem a uchycením čelenky s konvičkou, fotografky Pavly Very Ferdové, jež celý den krásně zdokumentovala, ještě jel také manžel a tatínek - jako podpora.

Jak probíhala samotná soutěž?

Měli jsme hodinu na přípravu, která v mém případě zahrnovala oblečení do kostýmu, přichycení čelenky, účesu a podobně. Na samotnou malbu, se kterou už nám nikdo pomáhat nesměl, jsme měli dvě hodiny. Poté následovalo focení a obhájení práce před porotou. Nakonec se všechny modelky předvedly na pódiu, kde také proběhlo vyhlášení pořadatelem Lukášem Burešem.

S jakými pocity jste sledovala vyhlášení výsledků?

Je to poprvé, co jsem se účastnila soutěže v tomto oboru. Bylo to pro mě neskutečné vykročení z komfortní zóny, malbě na tělo jsem se začala věnovat loni v červnu, takže to ještě není ani rok. Vystoupit mezi tolika profíky, lidmi, kteří jsou v oboru třeba sedm a více let, se svou prací, to byla opravdu výzva…ale tolik mě to tam táhlo. Cítila jsem, že tam musím jet.

V úžasné sestavě jsme si užili nádherný den, na který budeme dlouho vzpomínat. Bylo to velké, silné, plné emocí. Po vyhlášení výsledků jsme brečeli dojetím. Všichni. Atmosféra celé soutěže byla úžasná, přátelská. Druhé a třetí místo obsadili cizinci - opravdu profíci ve svém oboru. Já je zvládla porazit a z českých účastníků se tedy v profi kategorii umístila jako jediná. V kategorii Pro nás bylo celkem deset.

Určitě budete pokračovat v tom, co vás baví, i nadále. Máte konkrétní plány?

Porota mi řekla tolik krásných slov, že mě to opravdu neskutečně nakoplo k další práci. Jeden z porotců mi kladl na srdce, ať v tom hlavně dál pokračuji, jiný mi řekl, že kdybych soutěžila v cizině, tak nemám šanci se neumístit. Porotkyně zase, že jde vidět, že to dělám srdíčkem. Samozřejmě mi také kladli na srdce neusnout na vavřínech a nenechat si „slávu“ stoupnout do hlavy.

A to určitě nechci, chtěla bych se v tomto oboru dál vzdělávat, mým dalším cílem je naučit se techniku airbrush - malba stříkáním barvy z pistole - a aplikovat ji při svých realizacích. Mým velkým cílem je zúčastnit se za rok na stejné soutěži i malby na celé tělo, což je disciplína, kterou vnímám o několik levelů výš.

Věnovat se chci hlavně proměnám, které u mě klienti vyhledávají, a které jsou sestavené přímo jim na míru. Nejen pro vlastní potěšení, ale také coby propagace jejich práce, produktů a podobně. Jak ráda říkám, neexistuje téma, které by se nedalo malbou na tělo ztvárnit.