Nejedná se však o jedinou uzavírku, na kterou se musí řidiči na Hranicku připravit. Od 13. do 17. října je naplánována rovněž oprava krátkého úseku silnice I/35 na Valašské Meziříčí. Konkrétně se jedná o prostor křižovatky na Motošíně.

„Vzhledem k uzavírce této silnice očekáváme zvýšený provoz v Drahotuších, proto byla v ulici K Nádraží přechodně snížena rychlost na 30 km/h. Řidiče proto žádáme o zvýšenou opatrnost a ohleduplnost,“ upozornil mluvčí města Hranice Petr Bakovský. Celkově by měly opravy trvat až do 30. listopadu.

Druhá etapa, která se rozjede 18. října, naváže směrem k Velké až po odbočku do Drahotuš.

Pokud využíváte cestu mezi Velkou a Hrabůvkou, mějte se na pozoru. Až do konce listopadu je zde kvůli postupné rekonstrukci naplánována uzavírka. Krátkodobé omezení čeká také silnici na Motošíně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.