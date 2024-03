SOUTĚŽ O LÍSTKY/ Připravte se na rockovou smršť v Hranicích. Legendární kapely Protheus a Komunál zahájí v pátek 15. března turné Sex, Pivo a Rock'n'roll tour 2024 právě zde. Soutěžte s Deníkem a vyhrajte vstupenky na nezapomenutelný večer plný hudby.

Skupiny Komunál a Harlej na turné v roce 2019. | Video: DENÍK/Milan Kilián

Obě kapely se chystají objíždět od začátku března Českou republiku. „Bude to show, bude to propojení, bude to radost z hudby a z toho, že můžeme být spolu. Koncerty Protheus a Komunál se budou prolínat a vše vyvrcholí společným finále," popisuje kapela Protheus.

Těšit se můžete na ověřené hity obou rockových partiček, ale také na písně z nových desek, které obě formace před turné vydaly.

Hranický koncert, který se koná v pátek 15. března od 19.30 v sokolovně, bude první zastávkou kapel na Moravě. Den poté se spřátelené skupiny předvedou v Prostějově. Vstupenky na koncert se prodávají na síti Ticketstream.

Zkusit štěstí můžete i s Hranickým deníkem, který ve spolupráci s pořadatelskou agenturou Mamut agency připravil soutěž o volňásky.