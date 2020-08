„Od 1. září s rouškou do veřejné dopravy, včetně meziměstských spojů, a do vnitřních prostor, jako jsou obchody, pošty, úřady, akce a také na chodbách škol. Zkrátka tam, kde je větší množství lidí,“ sdělil v pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na svém twitterovém účtu.

Ve středu pak přišlo doplnění i o restaurace nebo kadeřnictví, které v nařízení původně chyběly. Podle Vojtěcha bude povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách platit do odvolání, podle vývoje situace. Ministr nicméně nevyloučil možnost, že roušky budeme nosit až do jara.

„Chceme zabránit šíření infekce a chránit tak zranitelné skupiny obyvatel. Nemocné, seniory. Čeká nás období respiračních onemocnění. Roušky jsou klíčové preventivní opatření. Už jednou nám pomohly epidemii zvládnout,“ uvedl dále ministr.

"Nedává mi to smysl"

Provozovatelé kulturních a restauračních zařízení v Hranicích však z opětovného návratu protiepidemických opatření příliš nadšeni nejsou.

„Po první vlně, kterou jsme tak tak ustáli, máme strach, co tato staronová opatření udělají s lidmi. Je to naprostá pohroma pro kulturu celkově. Co se týče restaurací tak tam jsou roušky úplný nesmysl. Restaurace jsou přece určeny především ke konzumaci a jestli si lidé mezi každým lokem piva budou nasazovat roušku, to bych se hodně divila. Snad všichni zachováme zdravý rozum,“ řekla Kája Vlasáková mladší z Divadla a restaurace Stará střelnice.

Právě na divadelních představeních a v kinech budou muset mít diváci roušky opět nasazeny po celý průběh programu.

„Nedává mi to smysl. Co pozoruji, všichni epidemiologové jsou proti. Vláda to nijak nevysvětluje, připadá mi, že je to jenom snaha působit, že ví co dělají," domnívá se Petr Kratochvíl.