Rozšiřování hranického jezu pokračuje. Povodí muselo vypustit vodu

Práce na rozšíření hranického jezu o třetí pole se posouvají do další etapy. Povodí Moravy provedlo úplnou srážku vodní hladiny, aby se mohlo pustit do demolice konstrukcí na levém břehu a položení nových základů. Srážka potrvá do konce listopadu.

Probíhá rozsáhlá rekonstrukce jezu v Hranicích, rozšiřuje se o jedno jezové pole a rozšíření koryta nad i pod jezem. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Roky vyhlížené rozšiřování hranického jezu zahájilo Povodí Moravy letos v březnu. Aby mohly práce nadále pokračovat, přistoupilo nyní povodí k plánovanému vypuštění jezové zdrže. „V období od července do listopadu budou probíhat práce, kvůli kterým uskutečníme úplnou srážku až na kótu pevného prahu. V průběhu srážky provedeme demolice levobřežních zdí a zahájíme přestavbu levobřežního pilíře na říční. Dojde k založení nového jezového pole, včetně nového levobřežního pilíře, levobřežních zdí, přelivné plochy, vývaru a přemostění,“ popsal generální ředitel povodí Moravy Václav Gargulák. Hranické léto rozezní November 2nd i hity od Kabátů Přečíst článek › Výsledkem tohoto protipovodňového opatření by mělo být výrazné navýšení kapacity jezu. „Stávající dvoupolový jez má průtočnou šířku 32 metrů, po rekonstrukci se rozšíří o dalších 16 metrů. Při povodních tím dojde ke snížení hladin Bečvy v zastaveném území města, zvýšení protipovodňové ochrany a také se sníží požadavky na výšky připravovaných protipovodňových zdí a hrází, které budou doplňovat komplexní protipovodňovou ochranu města,“ uvedl Gargulák s odkazem na další protipovodňová opatření v Hranicích, která na rozšíření jezu navážou. Nejvýrazněji by se rekonstrukce jezu měla projevit v úseku Bečvy mezi jezem a mostem u parku Sady Čs. legií. Právě v parku, přilehlých domech a sportovním areálu s plovárnou napáchala velká voda v minulosti rozsáhlé škody. Vyřešit by se měl také tradiční problém s odcházejícími ledy při jarním tání. Všechna nebezpečí rozšíření jezu nevyřeší Představa, že rozšíření jezu vyřeší všechna nebezpečí jsou však liché. „Tato opatření nás ochrání před padesátiletou vodou. Větší povodně by tak mělo vyřešit až vodní dílo Skalička, o jehož podobě se však stále nerozhodlo,“ připomíná opakovaně starosta Hranic Jiří Kudláček. Celkové předpokládané investiční náklady na rozšíření jezu činí 230 milionů korun. Na jejím financování se podílí Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu Podpora prevence před povodněmi a ze svých zdrojů také přímo Povodí Moravy. Rozsáhlá rekonstrukce přináší také některá omezení, přes jez se chodci ani cyklisté nedostanou na druhý břeh Bečvy. A na otevření tohoto přechodu si občané ještě nějakou dobu počkají, práce totiž potrvají až do konce roku 2021.

Autor: David Král