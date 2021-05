Aktuálně je v Olomouckém kraji 155 případů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel za týden, v pátek bylo 178. Situace se nadále zlepšuje.

Nejlépe je na tom aktuálně Jesenicko s 95 případy, naopak Olomoucko eviduje 186 potvrzených nákaz na 100 tisíc lidí za 7 dní.

Ke stovce má na Hané nejblíž Přerovsko se 118 nakaženýmí, na Prostějovsku to v neděli bylo 133 a na Šumpersku 162.

Pro srovnání nejhůře v rámci České republiky je na tom nyní okres Zlín s 266 případy na 100 tsíc obyvatel za poslední týden.

V Čechách otevírají školy pro druhý stupeň i muzea

V Olomouckém kraji se tedy od pondělí otevírají takzvané služby péče o tělo a lázeňská léčebně rehabilitační péče alespoň částečně hrazená ze zdravotního pojištění. Taky služby péče o domácí mazlíčky.

Obnovení provozu umožnila vláda za podmínky, že se každý člen personálu věnuje jen jednomu klientovi, mezi zákazníky budou alespoň dvoumetrové rozestupy a každý z klientů se prokáže platným negativním testem na Covid-19, případně ukončeným očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci v posledních nanejvýš 90 dnech.

Oproti tomu v sedmi krajích v Čechách, včetně Prahy, kde nemocnost klesla pod stovku, v pondělí otevře 2. stupeň základních škol a školky pro všechny děti. Lidé si taky budou moci zajít na výstavy do muzeí a galerií.

Další uvolnění bude vláda upřesňovat v pondělí a ve čtvrtek potvrzovat. Postupuje se nově podle šesti balíčků, které postupně mají vrátit Česko do normálu. Rozhodující je incidence, přesněji počet případů na 100 tisíc obyvatel za uplynulý týden.

Balíčky pro návrat do normálního života.Zdroj: MZČR

10. května: obchody ano, zahrádky zatím ne

Od pondělí 10. května by již epidemická situace měla dovolit obnovení rotační výuky druhého stupně základních škol v celé republice, tedy i v Olomouckém kraji, a všechny děti by se měly vrátit do mateřinek.

Od tohoto data by se měly otevřít všechny maloobchodní prodejny. Otevření zahrádek restaurací v dalším rozvolňovacím balíčku nefiguruje, ale na toto téma se dá očekávat diskuse.

V Olomouckém kraji bylo od počátku epidemie potvrzeno 91 088 případů Covidu-19, obětí je 1 639.

Alespoň jednu dávku očkování proti koronaviru dostalo přes 127 tisíc lidí. Ve čtvrtek byl v kraji aplikován doposud rekordní počet dávek za jeden den, a to 4 825. Nad čtyři tisíce injekcí se vakcinace dostala i v pátek.