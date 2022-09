„Nejraději máme Jonagold a Šampion. Co s takovým množstvím jablek uděláme? Žádné další zpracování neplánujeme. Všechno s chutí pojíme jen tak,“ usmívali se spokojeně zákazníci ze Senice na Hané. Do Skrbeně, kde v sobotu odstartoval letošní samosběr ovoce, jezdí pravidelně.

Na čtyřech hektarech nabízejí ovocnáři široko daleko nejpestřejší skladbu odrůd. Celkem 15. Od letních přes podzimní až po plody na uskladnění. Například Šampion, Gala, Bohemia, Rubín, Delor, Jonagold a spoustu dalších. Trhá se do vlastních beden či košů.

Žebřík ve Skrbeni není potřeba. Jedná se o mladé, desetileté stromy, takže lidé si mohou natrhat jablka ze země.

„Se samosběrem jsme začali jako první, na střední Moravě určitě, a to před pěti lety. Jak nás to napadlo? Tento způsob sklizně má samé výhody, ale hlavně jsme přišli na to, že to lidi velice baví. Rodiny s dětmi už kolikrát dorazily i v dešti, a to jsme si říkali, v takovém počasí určitě nikdo nepřijede,“ popisoval odezvu na samosběr jablek známý ovocnář ze Skrbeně Petr Hajduček.

S letošní úrodou je pěstitel a šlechtitel ovoce spokojený. Jablka jsou jen vlivem počasí drobnější. Zájem o ně je však velký a pěstitel věří, že lidé stromy otrhají. Chladírnu ovoce zapínat neplánuje. Kvůli extrémně vysokým cenám energií se letos skladovat ovoce nevyplatí.

Vysoké náklady, nízké výkupní ceny

Drahé energie, pohonné hmoty, postřiky dělají obrovské problémy velkopěstitelům jablek. Ti dokonce uvažují o tom, že část úrody nebudou sklízet, ale nabídnou ji lidem k samosběru.

„Přemýšlíme o tom. Samosběr bychom pustili do sadu, který budeme letos likvidovat kvůli situaci na trhu. Jedná se o 14 hektarů, pozdní odrůdy,“ uvedl Jaroslav Mačkal, vedoucí vilémovských sadů Zemědělského družstva Senice na Hané.

Náklady jsou podle Mačkala letos tak vysoké a výkupní ceny nízké, že ani podpory od státu nemají šanci kompenzovat ztrátu.

Letošní úrodu přitom pěstitelé ve Vilémově hodnotí jako solidní. „Po dvanácti letech jsme neměli kroupy. Ovoce je drobnější, což ale u velkoplodých odrůd může být nakonec i výhodou,“ poznamenal Mačkal.

Ovocnáři mají totiž obavy, že lidé kvůli vysoké inflaci a cenám energií budou méně kupovat ovoce. V mnohých domácnostech se mohou stát jablka luxusním zbožím.

„Zákazník bude donucen zvažovat, jestli jablko vůbec koupí. Prioritou bude základní potravina. Maminka tedy raději koupí čtyři menší jablka než čtyři velká,“ poukázal Mačkal.

Pro cenově zajímavější samosběr se podle informací Ovocnářské unie Moravy a Slezska rozhodli například ve Veleboři na Šumpersku nebo v ZD Moravan Prostějov.

Oba podniky se podle unie zapojí do Svatováclavského samosběru ovoce, který se uskuteční od 26. září do 1. října.

Svatováclavský samosběr ovoce

Samosběr plodů se bude konat ve vybraných ovocnářských podnicích na Moravě a ve Slezsku v termínu 26.9. - 1.10.2022

ÚSOVSKO AGRO s.r.o. SADY Veleboř

Eduard Kozák SADY Lučice

Sady Životice

Radek Jansta SADY Velké Bílovice

Ing. Miroslav Lička SADY Sedlnice

Zemědělské družstvo Moravan Prostějov

Zdroj: Ovocnářská unie Moravy a Slezska