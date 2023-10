VIDEO: Párty u Šantovky bavila. Takto to tam rozjeli Adam Mišík a Radečci

Velkou hudební show ožilo v sobotu prostranství před olomouckou Galerií Šantovka. Na koncertu k 10. výročí otevření obchodního centra to rozjelo několik skupin a interpretů. Vstup byl volný a hrálo se celé odpoledne až do noci. Podívejte se, jak to před zástupy fanoušků rozbalili Adam Mišík a kapela O5 a Radeček.