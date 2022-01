Plavecký areál Přerov, sauna

Kde: Přerov, Kopaniny 852/2

Co: V provozu jsou dvě sauny, první je společná a druhá se samostatným vchodem rozdělená na saunování pro ženy, muže a páry. Saunu je možné využít i při návštěvě bazénu

Kdy: pro ženy - v úterý od 13 do 21 hodin a ve čtvrtek od 15 hodin do 21 hodin, pro muže ve středu od 13 do 21 hodin a v pátek od 15 do 21 hodin.

Cena: dospělý 2 hodiny 110 korun, dospělý permanentka 10x2 hodiny 980 korun, děti 6 - 15 let na 2 hodiny 80 korun, děti 0 - 6 let 25 korun. Sauna při návštěvě bazénu - 45 korun na půl hodiny

Web: sportoviste-prerov.cz

Sportovní hala Přerov

Kde: Přerov, Petřivalského 3 (u zimního stadionu)

Co: V provozu je finská a infra sauna, whirlpool

Kdy: denně od pondělí do neděle, od 9 do 19.45 hodin

Cena: 1 hodina 490 korun (maximálně 4 osoby), 2 hodiny 799 korun (maximálně 4 osoby), nutná rezervace den předem

Web: sportoviste-prerov.cz

Fitklub Přerov

Přerov: Fitklub, TRUMF centrum, sauna

Kde: Přerov, Trávník 29

Co: Dva druhy saunování - klasická finská sauna a vlhká vario sauna

Kdy: pondělí až pátek od 6 do 21.30 hodin, sobota a neděle 8.30 - 20.00 hod.

Cena: podle typu členství (permanentky od 450 do 1200 korun)

Web: fitklub-prerov.cz

Areál sportu Kozlovice

Kde: Kozlovice 211, Přerov

Co: Finská sauna, whirlpool, ochlazovací bazének, relaxační místnost s barem

Kdy: pondělí - neděle, od 12 do 21 hodin, nutnost rezervace předem

Cena: 500 Kč/55 minut (maximálně 4 osoby), každá další osoba 125 Kč/55 minut

Web: arealkozlovice.cz

Plovárna Hranice

Kde: Hranice, Žáčková ul. 2042

Co: Finská, aroma sauna, páry, ochlazovací bazének

Kdy: pondělí až neděle (mimo úterý) společná od 14 do 21 hodin, v úterý od 14 do 21 hodin ženy

Cena: dospělí 1 vstup (2 hodiny) 210 korun, mládež, studenti, senioři nad 65 let 1 vstup (2 hodiny) 190 korun (50 korun v hotovosti záloha na čip)

Web: www.aquaparkplovarnahranice.cz

Olomoucko

Plavecký stadion - sauna

Legionářská 11, Olomouc

Co: sauna se dvěma potírnami, odpočinková lehátka, ochlazovací sprchy

Kdy: Muži úterý, čtvrtek a sobota od 10 do 21 hodin. Ženy středa a pátek od 10 do 21 hodin. Společná sauna pondělí od 14 do 21 hodin. Pouze pro smíšené páry neděle od 10 do 21 hodin.

Cena: 2 hodiny za 160 Kč

Web: www.bazen-olomouc.cz

Aquapark - sauna

Kafkova 21, Olomouc

Co: finská sauna pro až 30 osob, finská sauna s chromoterapií, biosauna s parním vyvíječem, venkovní ochlazovací bazén, odpočinkové místnosti, venkovní whirlpool

Kdy: Smíšená sauna úterý až pátek 10 až 21 hodin, víkendy a svátky 10 až 21 hodin. Dámská sauna pondělí 15 až 21 hodin.

Cena: 2 hodiny za 330 Kč

Web: www.aqua-olomouc.cz

Omega centrum sportu a zdraví

Legionářská 19, Olomouc

Co: společná finská sauna, bylinná sauna, oddělená finská sauna jen pro ženy, ochlazovací bazének, sprchy, ledovač, odpočívárny, venkovní terasa s lehátky

Kdy: pondělí až neděle od 6 do 23 hodin

Cena: Vstup do mokré zóny pro nečleny v pondělí až pátek od 6 do 15 hodin a od 21 do 23 hodin za 250 Kč. V pondělí až pátek vstup pro nečleny od 15 do 21 hodin za 350 Kč. O víkendech pro nečleny za 400 Kč.

Web: www.omegasport.cz

Akademik Fitness Olomouc - sauna

Kde: sportovní hala UP Lazce, fitcentrum

Co: sauna, sprchy, odpočívárna, ochlazovací bazének, relaxační místnost

Kdy: Společná sauna pondělí až středa od 14.30 do 21.30 hodin. Pouze pro ženy ve čtvrtek od 14.30 do 21.30 hodin. Společná sauna pátek od 14.30 do 21.30 hodin. Společná sauna sobota a neděle od 14.30 do 20 hodin.

Cena: vstup bez registrace 120 Kč

Web: www.fitness.upol.cz

Balneo Lázně Flora v hotelu Flora

Krapkova 439, Olomouc

Co: sauna, odpočinková lehátka, ochlazovací sprchy

Kdy: denně od 14 do 19 hodin vždy smíšená

Cena: 1 hodina za 230 Kč

Web: www.laznefloraolomouc.cz

Poděbrady bez sauny. Nová "potírna" vyroste později, budou hned dvě

Litovel: městská sauna

Kde: U Stadionu 1A, Litovel

Co: sauna, ochlazovací bazének, sprchy

Kdy: Muži úterý, středa a pátek od 14 do 21 hodin. Ženy ve čtvrtek od 14 do 21 hodin.

Cena: 2 hodiny za 120 Kč

Web: ts-litovel.cz

Bohuňovice: sauna v Centru zdraví

Kde: 6. května 616, Bohuňovice

Co: sauna, sprchy, ochlazovací bazének

Kdy: Ženy úterý 15 až 20 hodin a čtvrtek 13 až 20 hodin. Muži středa 15 až 20 hodin a pátek 13 až 20 hodin. Společná sauna sobota a neděle od 9.30 do 20 hodin.

Cena: Vstup do sauny+páry+vodní zóny na 150 minut za 170 Kč.

Web: www.centrum-zdravi-bohunovice.cz

Majetín: obecní sauna

Kde: Na Hrázi 118, Majetín

Co: sauna, sprchy, lehátka

Kdy: Muži čtvrtek a sobota od 16 do 21 hodin. Ženy pátek 16-21 hodin.

Cena: vstup 95 Kč

Web: www.majetin.cz

Uničov: sauna ve Sportcentrum Factory

Kde: Bezručovo náměstí 440

Co: sauna, odpočívárna, sprchy, ochlazovací bazének

Kdy: Muži čtvrtek 13 až 20 hodin. Ženy pátek 13 až 19 hodin. Možnost privátní sauny.

Cena: 90 minut za 140 Kč

Web: www.sportcentrumfactory.cz

Šternberk: sauna v areálu koupaliště

Kde: Svatoplukova 15

Co: sauna, sprchy, ochlazovací bazének

Kdy: Ženy úterý a čtvrtek od 16 do 20 hodin. Muži středa a pátek od 16 do 20 hodin. Společná sauna v sobotu od 14 do 20 hodin.

Cena: 2,5 hodiny za 150 Kč nebo hodina za 60 korun

Do sauny v Bělkovicích? Na koupališti plánují vylepšení a celoroční provoz

Prostějovsko

Městské lázně Prostějov

Kde: Floriánské nám. 2672.

Co: sauna, pára, infračervené záření.

Kdy: pondělí až neděle

PO pára ženy 13-22 hodin, pára dívky, chlapci do 6 let 13-20 hodin.

ÚT sauna muži 12-22 hodin, sauna chlapci, dívky do 6 let 12-20 hodin.

ST sauna ženy 12-22 hodin, sauna dívky, chlapci do 6 let 12-20 hodin.

ČT pára muži 12-22 hodin, pára chlapci, dívky do 6 let 12-20 hodin.

PÁ sauna ženy 12-18 hodin, sauna smíšené páry 18-22 hodin.

SO sauna muži 9-17 hodin, sauna chlapci, dívky do 6 let 12-17 hodin, společná sauna - sudý týden 17-19 hodin, rodinná sauna - lichý týden 17-19 hodin.

NE rodinná sauna 10-12 hodin, společná sauna 12-15 hodin, sauna ženy 15-18 hodin.

Cena: dospělí 1 hodina 50 Kč, 2 hodiny 80 Kč, mládež do 18 let, ZTP, 70 let + 1 hodina 40 Kč, 2 hodiny 60 Kč. Infrasauna 10 minut 10 Kč. Pronájem sauny max. 10 lidí, 1 hodina 600 Kč.

Web: www.dsp-pv.cz/cz/m/mestske-lazne/

ARE-Sauny u jezírka, Prostějov

Kde: M. Alše 274/23

Co: Prostorná finská sauna a BIO sauna přímo v Prostějově, osvěžující bar, odpočívárna s krbem, ochlazovací jezírko v klidné zahradě, privátní whirpool, masáže, madeoterapie.

Kdy: provozní doba dle objednání. Sauny umožňují současné saunování pro maximálně 12 osob.

Cena: Saunový svět - dospělí 1,5 hodiny 220 Kč, 2 hodiny 275 Kč, děti do 15 let 1,5 hodiny 150 Kč, 2 hodiny 170 Kč, Pronájem (max. 12 osob) 1 hodina 1 600 Kč. Privátní whirpool - 2 osoby 30 minut 550 Kč, 2 osoby 60 minut 880 Kč, každá další osoba 100 Kč.

Web: www.are-sauny.cz

Wellness Tennis Club Prostějov

Kde: Za Kosteleckou 49

Co: Finská sauna, solární studio, bowling, squash, badminton, tenis.

Kdy: denně, pondělí až pátek 15-21 hodin, sobota, neděle 15-19 hodin. Objednávky přes rezervační systém.

Cena: osoba, 1 hodina 180 Kč. Solární studio 1 minuta 7 Kč.

Web: sportonline.cz

Relaxační studio Nirvána Prostějov

Kde: Trávnická 2419.

Co: vířivka, suchá finská sauna, sprcha, ochlazovací polévací vědro, WC, odpočívací zóna vybavená lehátky a odkládacím prostorem na oděv, solná terapie.

Kdy: provozní doba dle objednání.

Cena: pronájem studia bez ohledu na počet osob (max. 4 lidé současně), 1 hodina 900 Kč, 1,5 hodiny 1150 Kč, 2 hodiny 1400 Kč, 2,5 hodiny 1650 Kč, 3 hodiny 1900 Kč, 4 hodiny 2400 Kč, delší doba - individuální domluva.

Web: www.nirvanapv.cz

Lázně Skalka

Kde: Skalka 81, 798 24 pošta Pivín

Co: nová a moderní sauna, která je určena maximálně pro čtyři osoby.

Kdy: úterý až neděle do 19 hodin, nutná rezervace.

Cena: osoba 1 hodina 135 Kč, osoba samostatně 1 hodina 270 Kč, dítě od 6-15 let, 1 hodina 225 Kč, osoba 1 hodina 203 Kč, osoba samostatně 1 hodina 405 Kč, dítě od 6-15 let, 1 hodina 338 Kč, děti do 6 let zdarma

Web: www.lazneskalka.cz

Valašské Meziříčí a Nový Jičín

Krytý bazén Valašské Meziříčí

Kde: Kouty 803

Co: Sauny se nacházejí ve wellness centru v prvním podlaží krytého bazénu. K dispozici je klasická finská sauna, bylinková parní lázeň či turecká parní lázeň, solární parní lázeň, infrakabina, ochlazovací bazének a odpočívárna

Kdy: Po od 15 do 21 hodin (pouze ženy), Út – ČT od 15 do 21 hodin, Pá od 15 do 22 hodin, So, Ne a svátky od 13 do 22 hodin

Cena: Po – Čt + červenec – srpen 375 Kč za 2 hodiny, Pá – Ne + svátky 431 Kč za 2 hodiny

Web: www.bazenvm.cz

Sauna Valmez

Kde: Kouty 26, Valašské Meziříčí

Co: Provoz finské sauny byl zahájen v roce 1997 a navázal na tradici bývalé městské sauny. Po rozsáhlé inovaci disponuje prostornou recepcí s občerstvením a posezením u TV, velkou potírnou, sprchami, šatnou a odpočívárnou s lehátky. Nechybí venkovní ochlazovací bazén s lehátky a lávkami. Provoz je rozdělen mezi muže, ženy a společný pobyt pro páry. V roce 2021 sauna prošla rekonstrukcí.

Kdy: Út od 16 do 21 hodin (společná), St a Pá od 16 do 21 hodin (muži), Čt od 16 do 21 hodin (ženy), So od 16 do 20 hodin (společná)

Cena: dospělí 230 Kč za 2 hodiny, děti do 15 let 120 Kč za 2 hodiny

Web: www.saunavalmez.cz

Wellness Abácie

Kde: U Abácie 491, Valašské Meziříčí

Co: Wellness Abácie nabízí několik druhů saun, např. finská, infra nebo parní sauna, dále Kneippův chodník nebo tepidarium. K ochlazení je k dispozici venkovní bazén, k odpočinku pak relaxační zóna s pohodlnými lehátky.

Kdy: Út až Pá od 16 do 21 hodin, So a Ne od 13 do 21 hodin

Cena: jednorázový vstup (2,5 hodiny) 520 Kč

Web: www.hotel-abacie.cz

Krytý bazén Nový Jičín

Kde: Novosady 914/10.

Co: Klasická finská dámská a pánská sauna s venkovními ochlazovacími bazény. Běžná kapacita dámské sauny je 13 osob, kapacita pánské sauny je 13 osob, při současných vládních nařízeních je kapacita obou saun snížena na 6 osob.

Kdy: Po 15 - 21, Út 15 – 21 (rezervace), St 8.30 – 14 a 15 – 21, Čt a Pá 15 – 21, So 10 – 19, Ne 8 – 19.

Cena: 77 Kč - vstupné dospělý na 1 hodinu + 15 minut na převlékání.

Web: www.bazennovyjicin.cz.

Kroměřížsko

Sportcentrum Paráda Kroměříž

Kde: Tovačovského 3250, Kroměříž

Co: Finská sauna, na požádání BIO sauna a parní lázeň

Kdy: Pondělí – čtvrtek: 17 – 20 hod., pátek 18.30 – 21.30

Cena: pro členy: 99kč/2 hodiny/osoba; pro nečleny: 140kč/2 hodiny/osoba

Web: www.sportparada.cz

Plavecký bazén v Kroměříži

Kde: Obvodová 3965/17, Kroměříž

Co: Finská sauna

Kdy: Muži, ženy, páry a společné sauny v různých časech – aktuálně dle webu www.szmk.cz

Od května se ruší sobotní sauna. V červnu je finská sauna omezena na 1 den týdně. Od září funguje 5 dní v týdnu a v říjnu jsou přidány soboty.

Cena: dospělí 100kč; mládež do 15 let, důchodci, ZTP, ZTP/P 50 kč

Web: www.szmk.cz

Sauna Bystřice pod Hostýnem

Kde: Fryčajova 901, Bystřice pod Hostýnem

Co: Finská sauna

Kdy: Muži: pondělí a čtvrtek 16 – 21 hod., Ženy: úterý 16 – 21 hod., Společná: pátek a sobota 16 – 21 hod.

Cena: 120 kč/osoba

Web: www.saunabph.cz

Šumpersko a Jesenicko

Aquacentrum Šumperk

Kde: Lidická 81.

Co: bio sauna, finská sauna, parní lázeň, aroma lázeň, kneipův chodník, zážitková sprcha, ochlazovací bazén s výplacem na terasu, odpočívárna.

Kdy: úterý až neděle od 13.30 do 21 hodin. Čtvrtek pouze pro ženy, pátek pouze pro muže.

Cena: dospělí 200 Kč, senioři 170 Kč, děti do 15 let 160 Kč.

Web: www.sumperksportuje.cz

Sauna Na Světě, Šumperk

Kde: Slovanská 16.

Co: dvě finské sauny, dvě vnitřní odpočívárny, tři venkovní ochlazovny.

Kdy: pondělí 14 – 20 hodin, úterý až neděle 14 – 22 hodin, v úterý do 17 hodin sauna pro ženy.

Cena: dospělí 220 Kč na 2,5 hodiny, děti 190 Kč na 2,5 hodiny.

Web: nasvete.cz

Wellness centrum Kolštejn

Kde: Branná 60

Co: Prohřívárna, finská sauna s vědrem, solná pára, keltská sauna, parní lázeň, kneipova koupel, tepidárium, whirlpool, ochlazovací bazén, odpočívárny, vyhřívané lavice, wellness čajovna, zážitkové sprchy. Magická keltská hudba, svíčky.

Kdy: pondělí až čtvrtek 15 až 20 hodin, pátek a sobota 15 až 20 hodin.

Cena: Jednorázový vstup 2 hodiny pondělí až čtvrtek 400 Kč, pátek, sobota, svátky 430 Kč.

Web: kolstejn.cz

Jesenické wellness

Kde: Dukelská 15

Co: parní, herbal, finská sauna, ochlazovací bazén, vědro, whirpool, odpočívárna.

Kdy: deně 13.30 až 21.30 hodin, čtvrtek 18 až 20 hodin pro ženy.

Cena: 1 hodina 180 korun dospělý, 110 korun děti a senioři, 2 hodiny 260 korun dospělý, 180 korun děti a senioři.

Web: jesenickewellness.cz

Jeseník, Villa Regenhart

Kde: Josefa Hory 673

Co: Finská sauna, solná sauna, parní lázeň, ochlazovací bazénekKdy: denně 15 až 18 a 18.30 až 21.30 hodin.

Cena: Jednotná cena pro 1 až 6 osob 790 korun za hodinu a 840 korun za dvě hodiny.

Web: villaregenhart.cz