Podívat se pod mořskou hladinu, do říše robotů a komiksových superhrdinů nebo vydat se na výpravu do vesmírných dálek. Česká science centra, hvězdárny a planetária nachystala na léto řadu novinek a poutavý program pro malé i velké návštěvníky. Na cesty za poznáním se mohou lidé vydat v Olomouci, Brně, Ostravě, Liberci, Plzni či Hradci Králové.

Vědecká centra připravila na letní prázdniny bohatý program pro malé i velké návštěvníky | Foto: Pevnost poznání

Zmíněná science centra sdružuje Česká asociace science center.

„Ve všech centrech se dějí zajímavé věci, které dokáží zpestřit prázdninový pobyt doslova v různých koutech naší vlasti. Planetária poskytnou pohled na hvězdnou oblohu, i kdyby venku bylo pod mrakem. V deštivých dnech se dá pobavit v rozsáhlých expozicích a v těch horkých zase zchladit v klimatizovaných prostorách Divadel vědy a sledovat experimenty třeba se suchým ledem. Přijít se dá v páru, s rodinou nebo se skupinou přátel či táborníků,“ pozvala ředitelka České asociace science center Ivana Češková.

SOUTĚŽ o 5 vstupenek do science centra v ČR dle vlastního výběru



Otázka: Kolik lidí navštíví ročně science centra, planetária a hvězdárny, které sdružuje Česká asociace science center?



Nápověda na www.sciencecentra.cz



Tipy mohou čtenáři zasílat na email: marketing@sciencecentra.cz



Vedení asociace vybere pět výherců, kteří se nejvíce přiblíží správnému číslu.



Hlasovat je možné až do nedělní půlnoci 23. července 2023.

V Olomouci se bude bojovat proti zlu a hlouposti

Superhrdinové Strážci poznání provedou zvídavé návštěvníky science centrem Univerzity Palackého v Olomouci. Tým Pevnosti poznání připravil zážitkovou hru Detektivní akademie, která navazuje na oblíbený komiks o boji proti hlouposti a zlu. Hrát se bude o odznak detektiva a řadu hodnotných cen.

„Období prázdnin jsme se rozhodli oživit misí Strážců poznání, která navazuje na úspěšný komiks ilustrátorky Jany Růžičkové. Našim cílem je zatraktivnit běžnou prohlídku expozic a poskytnout návštěvníkům důvod se k nám opakovaně vracet,“ nastínil Roman Chvátal, programový ředitel Pevnosti poznání.

Ve vědeckých dílnách si zájemci vyrobí vlastní baterku, která se jim bude hodit při dalším pátrání. V laboratoři zase rozluští neviditelná tajemství pomocí ultrafialového světla nebo odhalí pachatele na základě otisků prstů a DNA. A také si vyzkouší, jaké to je sledovat zločince pomocí speciálního přístroje na tepelné stopy. A co se stane, když se na místě činu objeví výbušnina? Jak pracují pyrotechnici? To zájemci zjistí ve virtuální realitě.

V Brně ukazují temnou stranu planety

Země Tým Hvězdárna a planetárium Brno zve na oblíbený Festival planet, který se koná od 1. do 8. srpna. Součástí bude výstava o světle temné podobě planety Země, letní kino s vesmírnou duší, které uvede řadu vědecko-fantastických a fantasy filmů, povídání u modelů a také mimořádné projekce v digitáriu, včetně hudební férie Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon.

„Na počátku byla tma. A pak vzniklo světlo. Tak začíná jeden z nejznámějších příběhů. Rozdíl mezi světem bdění a světem spánku, slunným dnem a ponurou nocí, místy s přirozenou tmou a oblastmi, které se dávno utopili v záplavě umělé záře – to všechno demonstruje Temnalóna, obří model temné planety Země,“ láká na program Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno, velitel stroje na zázraky.

Malí kosmonauti zažijí velké dobrodružství

iQLANDIA se v létě vydá Zpátky na Měsíc! Tak zní nový workshop, na kterém návštěvníci prozkoumají měsíční fáze, vznik kráterů a vytvoří si slavný odlitek Armstrongovy měsíční stopy! Nebude chybět ani historické okénko do roku 1969, seznámení se členy legendárního kosmického letu Apollo 11 i budoucího letu Artemis II.

A nejen na malé kosmonauty čeká výroba tahací provázkové rakety a kosmonautské masky. Po cestě z laboratoře lze potkat Matyldy, humanoidní open source roboty, ale pozor, možná budou zrovna zabrány do hluboké konverzace. Ty úplně nejmenší návštěvníky zvou na Vodohraní v iQPARKU, kde si s vodou mohou nejen hrát, ale také zjistit, kolik pitné vody je na Zemi nebo jak funguje čistička vody.

Techmania Science Center odstartovala léto

Hned 1. července Techmania představila novou science show zaměřenou na létání a zároveň uvedla v sále 3D Cinema nový film Astronaut: z oceánu do kosmu, který přibližuje výcvik astronauta Chrise Cassidyho. Stejně jako v předcházejících letních sezónách bude mít i v letošním roce prázdninovou otevírací dobu.

V průběhu celého léta je také připraveno hned několik tematických příměstských táborů, které mimo jiné vezmou účastníky na Mars. Jako překvapení se pro návštěvníky chystá také Noční léto v Techmanii, během kterého bude ve vybrané dny připraven speciální program, a to až po zavírací době.

Svět techniky v Dolních Vítkovicích zve na velké věci

Po rozsáhlé obnově a rekonstrukci byl v pátek 23. června otevřen Malý svět techniky U6. Návštěvníci už otestovali nové, či renovované exponáty, které provází jednotná linka Julese Verna. Hlavním tahákem pro rodiče a jejich děti jsou tematické příměstské tábory ve stylu Wednesday, Jumanji, Minecraft, Robotics Camp a také Art Camp.

Pro prázdninové oslavence jsou připravené zábavné narozeninové oslavy s animátory. V průběhu prázdnin bude Svět techniky otevřen každý den. V rámci festivalu Colours of Ostrava od 19. – 22. července ale jen pro účastníky tohoto festivalu. Ve spolupráci s akademiky z Univerzity Karlovy a z ČVUT připravuje Svět techniky The Big Bang Stage – tedy čtyři dny nabité zajímavými přednáškami výjimečných českých odborníků na témata jaderné fyziky a astrofyziky.

Zábavní vědecký park VIDA! se promění na moře zážitků

„Ponořte se za zážitky v zábavním vědeckém parku VIDA! a objevte zajímavosti skryté pod hladinou. Vydejte se po stopách kapitána Nema na dílnách s pokusy a odhalte, jak fungovala jeho legendární ponorka. Cestou potkáte svítící živočichy a vyrobíte si záchranný kruh. Jak fungují naše smysly pod vodou, vám přiblíží nová science show Potápěč,“ představil letní program Lukáš Richter, ředitel VIDA!. Zájemci zjistí, proč se potápěčům tvoří varhánky na rukou a jaká nebezpečí je mohou pod hladinou překvapit. A také to, co je Kesonova nemoc a co se děje s bublinou, která stoupá v moři k hladině. Díky 3D technologii se diváci ponoří do hlubin oceánu a objeví rozmanitost podmořského světa. Poznají ekosystémy korálových útesů a pochopí, proč jsou tak ohrožené. Ve venkovní expozici bude připravena rodinná hra Po kapkách.

Hvězdárna zve nejen na pozorování meteorického roje

Prázdninový program Hvězdárny a planetária v Hradci Králové začne 24. července, kdy centrum otevírá po technické pauze. Návštěvníci se mohou těšit každý všední den na program Prázdninové pozorování Slunce.

„Program v digitálním planetáriu probíhá tradičně vždy ve středy, pátky a soboty. Programy v planetáriu jsou většinou 90 minut dlouhé, tvoří je pohled na hvězdnou oblohu, let vesmírem a film, nebo pohádka. Jsme rádi, že můžeme nabídnout i premiéru filmu Living Worlds. Nezapomínáme ani na tradiční pozorování meteorického roje Perseidy, které letos bude 12. srpna,“ pozval ředitel planetária Miroslav Krejčí.

Česká asociace science center (ČASC) zastřešuje sedm institucí, které usilují o atraktivní popularizaci vědy, technologií a inovací. Nabízí zábavně vzdělávací programy pro nejširší veřejnost a slouží i jako doplněk školního vzdělávání.

