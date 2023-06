Přípravy na otevření letního koupaliště v Hranicích vrcholí. První návštěvníky přivítá v úterý 6. června. Lidé se mohou těšit na všechny atrakce - chrliče, vodní hřib, masážní trysky nebo skluzavku.

Hranické koupaliště. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Mašlaň

Mimo plaveckého či dětského bazénu si návštěvníci mohou také zasportovat. K dispozici je hřiště na beach volejbal.

„Poslední dny probíhala celková údržba, čištění, vypouštění a napouštění. Otevírat budeme v úterý a doufáme, že se to technologicky všechno povede a samozřejmě, že nám bude přát i počasí,“ informoval vedoucí Plovárny Hranice Tomáš Dohnal.

Vedle travnatých ploch, které nabízejí příjemný odpočinek na slunci i v pohodlí stínu vzrostlých stromů, budou k dispozici dřevěná lehátka. Hlad i žízeň pak návštěvníci zaženou ve venkovním občerstvení s posezením. „V budově u letního koupaliště jsou umístěny převlékárny, sprchy, WC a také uzamykatelné skříňky,“ popsal zázemí koupaliště Tomáš Dohnal.

Dospělí si od června za celodenní vstupné zaplatí 110 korun, děti od 6 do 15 let a senioři 90 korun, děti do šesti let 40 korun a ZTP/P a organizované skupiny od patnácti osob 80 korun. Snížené ceny jsou pro návštěvníky koupaliště od 15 a také od 18 hodin i pro majitele permanentek.

V letních měsících bude koupaliště otevřené denně od 9 do 19 hodin, v září pak podle počasí.

Co nabízí letní koupaliště v Hranicích?

25m plavecký bazén se 4 dráhami s hloubkou vody od 150 cm do 130 cm

25m výukový bazén s hloubkou vody od 140 cm do 120 cm

Relaxační bazén s hloubkou vody od 120 cm do 80 cm s atrakcemi:

- 9x vzduchová masážní lehátka

- vodní clona

- 2 chrliče

- 2x masážní trysky

- 9x vzduchová masážní lehátka - vodní clona - 2 chrliče - 2x masážní trysky Bazén pro děti do 3 let s hloubkou vody od 40 cm do 20 cm s atrakcemi:

- vodní hřib

- chrliče zvířátka

- dětská skluzavka Beruška

- vodní hřib - chrliče zvířátka - dětská skluzavka Beruška Samostatné dětské brouzdaliště pro děti do 4 let s hloubkou vody od 35 cm do 0 cm

Kolik si zaplatíte?

celodenní

dospělí: 110 korun

děti od 6 do 15 let a senioři 65+: 90 korun

děti do 6 let: 40 korun

ZTP/P a organizovaná skupin nad 15 osob: 80 korun

od 15 hodin:

dospělí: 90 korun

děti od 6 do 15 let a senioři 65+: 70 korun

děti do 6 let: 40 korun

ZTP/P a organizovaná skupin nad 15 osob: 60 korun

od 18 hodin:

dospělí: 70 korun

děti od 6 do 15 let a senioři 65+: 50 korun

děti do 6 let: 40 korun

ZTP/P a organizovaná skupin nad 15 osob: -

Držitelé čipů – permanentky

celodenní:

dospělí: 100 korun

děti od 6 do 15 let a senioři 65+: 80 korun

od 15 hodin:

dospělí: 80 korun

děti od 6 do 15 let a senioři 65+: 60 korun