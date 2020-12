Kvůli pandemii koronaviru se ale musí vítání nového roku 2021 v Přerově obejít bez bujarého veselí a dovádění otužilců v recesistických kostýmech. Pro organizátory je to příliš velké riziko.

„Velmi nás to mrzí, ale silvestrovská show se na 99,9 procent neuskuteční. Jako organizátoři bychom nedokázali zajistit dvoumetrové rozestupy mezi návštěvníky, kterých přijde každý rok ke břehům Bečvy několik tisícovek. Nezabránili bychom ani tomu, aby si lidé popřáli do Nového roku. To by nebylo dotknutí se loktem, ale lidé by se objímali. Do takového rizika nepůjdeme a věřím, že to naši příznivci pochopí,“ řekla Kamila Svobodová, předsedkyně oddílu zimního dálkového plavání TJ Spartak v Přerově, který akci pořádá.

Problémem jsou podle ní i šatny v sokolovně, kde se otužilci těsně před slavnostním nástupem převlékají do recesistických kostýmů.

„Je rizikové, aby se v tak malých prostorách převlékalo třicet lidí najednou. Akci rušíme kvůli bezpečí návštěvníků, ale i zdraví našich plavců,“ dodala.

Tradici silvestrovské show na řece Bečvě založil v Přerově František Venclovský, první český přemožitel kanálu La Manche, který ve městě žil a má tu rodinu.

„První ročníky se konaly u staré elektrárny a bylo u toho jen několik málo nadšenců. Lidé, kteří šli tehdy kolem a otužilců ve vodě všimli, si mysleli, že se někdo topí,“ popsal dlouholetý moderátor akce a pamětník Bohuslav Přidal.

Podívejte se: přerovská show otužilců s Františkem Venclovským

Kostýmy a estráda od roku 2001

Otužilecká show v podobě, jakou dnes lidé znají - s kostýmy, přípitky ve vodě, reprodukovanou hudbou a zábavou, vznikla až v roce 2001. Tehdy byla na Silvestra slavnostně odhalena pamětní deska Františku Venclovskému na symbolickém místě - na soutoku Bečvy a Strhance, kam chodíval plavat.

„Slavnostní odhalení desky v roce třicátého výročí pokoření kanálu La Manche bylo poprvé koncipováno jako plavecká show, na které nechyběli otužilci v kostýmech, hudba, vyhlášení nejlepší masky, a také se poprvé posílala Frantovi kytička po vodě. Tak vznikla nová tradice, která trvá až dodnes,“ vzpomněl.

Organizátoři tradičního setkání otužilců zřejmě i letos uctí památku Františka Venclovského alespoň položením kytičky u jeho pamětní desky.

Novoroční ohňostroj zatím neruší

K oslavám příchodu nového roku patří vždy v Přerově i slavnostní ohňostroj, který zatím zrušen nebyl.

„Stále o tom jednáme. Pokud to situace umožní, uskuteční se tentokrát ze střechy Strojaře - výhodou je, že ho tak mohou sledovat lidé po celém městě. Za předpokladu, že nedojde ke změně, se ohňostroj uskuteční na Nový rok, tedy 1. ledna v 18 hodin,“ uzavřel ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček.