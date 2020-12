Kvůli nedostatku zdravotnického personálu pomáhaly s péčí o nemocné a běžným úklidem na dvě desítky vojáků ze 7. mechanizované brigády v Hranicích. Pomocnou ruku domovu nabídli studenti a pedagogové Střední zdravotnické školy Hranice a mnoho dalších.

„Obrovské poděkování si zaslouží všichni naši zaměstnanci. Byli pod velkým psychickým tlakem, péči o seniory museli zabezpečit v daleko menším počtu, a přesto odváděli výbornou práci,“ uvedla v rozhovoru ředitelka Domova seniorů Hranice Simona Hašová, která v domově působí třináct let.

Letošní podzim byl pro vás v Domově seniorů hodně náročný. Kdo všechno vám v té největší krizi podal pomocnou ruku?

Velice nám pomohl krizový štáb našeho města, který zabezpečil pomoc 71. mechanizovaného praporu a spojovací roty. Vojáci se svého úkolu zhostili velice dobře a po dobu několika týdnů se z nich stali naši nezastupitelní pomocníci. Do aktivní pomoci se díky ředitelce Mgr. Haně Čamborové okamžitě zapojili studenti a pedagogové Střední zdravotnické školy v Hranicích, studenti sociální oborů a další dobrovolníci. Vážím si také úzké spolupráce s pracovníky Sociálního odboru KÚ OK.

Přicházela pomoc i odjinud?

Mezi občany našeho města a okolí se zvedla obrovská vlna solidarity. Někteří nám upekli výborné dezerty, jiní pořádali sbírky knih, rukodělných potřeb, stolních her, dárků, přání nebo cukrovinek pro seniory. Obdrželi jsme rovněž finanční dary. Všem proto ještě jednou moc děkujeme.

Jak vnímáte pomoc zvenčí?

Pro nás i seniory je to obrovské povzbuzení. Je hezké, že lidé i přes řešení existenčních starostí nezapomínají na generaci, která je vychovala a má je ráda. Doba adventu je pro seniory vždy psychicky náročná. Vzpomínají na osoby, které již nikdy nepotkají, rekapitulují uplynulé období, bojí se budoucnosti a pak snadno podléhají melancholii. Proto jakékoliv zpestření je vždy vítáno.

V adventním čase jste pro vaše klienty pořádali řadu akcí, Mikulášskou nadílku, vánoční vystoupení dětí ze školek, rozsvěcení vánočního stromu… Jak senioři zvládají toto období bez návštěv a veškerých akcích?

Tyto akce jim viditelně chybí. Z těchto důvodů jsme s nadšením přivítali nabídku Martiny Pollákové z MŠ Šromotovo a MAP II na zprostředkování kontaktu s těmi nejmenšími prostřednictvím natočení videí plných písniček, básniček, scének a ukázek z tvoření. Do této akce se zapojily mateřské školky z Hranic a okolí. Vystoupení každodenně zařazujeme do našeho interního televizního vysílání a sklízí obrovský úspěch. Všechny paní učitelky si zaslouží náš veliký obdiv za to, s jakou láskou připravují malé děti do života a vštěpují jim úctu k starším lidem.

Od paní Jany Černé, zastupující spolek Počteníčko, senioři pravidelně dostávají moc milé dopisy od dětí, studentů, dobrovolníků a různé elektronické zdravice.

Návštěvy jsou stále zakázané. Musí to být velký psychický nápor také pro zaměstnance…

V době trvání nouzového stavu je možné náš domov navštívit, pokud má návštěvník proveden PCR nebo antigenní test, který není starší než 48 hodin. Výjimka ze zákazu návštěv se rovněž týká osob, které v posledních 90 dnech prodělaly covidovou nákazu. Senioři jsou se svými nejbližšími ve spojení prostřednictvím telefonu, videohovoru, či v bezkontaktní návštěvní místnosti. Zaměstnanci se každodenně snaží klienty povzbudit nejen milým slovem, ale vymýšlejí aktivity, které je těší. Pracovníci to nemají lehké, jejich možnosti jsou omezené, ale přesto to nevzdávají a snaží se rozdávat radost každý den.

Jak Vás celý letošní rok poznamenal, změnil se pohled na Vaši práci? Je tu něco, co jste ve svém životě zcela přehodnotila?

Více než kdykoliv jindy jsem si uvědomila pravé životní hodnoty a vážím si okamžiků, které pro mě do té doby byly samozřejmostí. Určitě mám daleko větší strach o své nejbližší, kamarády, spolupracovníky, seniory. Díky těmto zkušenostem jsem ale poznala řadu hodných lidí, přesvědčila se o kvalitě mezilidských vztahů.

Zažila jste někdy podobnou situaci?

Tak to opravdu ne. Ve chvílích, kdy jsme s kolegy museli okamžitě zabezpečit péči o zdravé a nemocné seniory v nízkém personálním obsazení, jsme si někdy sáhli až na dno svých sil. Jeden druhému byl oporou. Většina z nás podporu nalezla rovněž ve svých rodinách. Těm je potřeba také poděkovat.

Vánoce jsou za dveřmi, jak budou v domově vypadat? Pojedou někteří senioři ke svým rodinám nebo zůstanou?

Klientům, kteří zde budou trávit vánoční svátky, přijdou letos koledníci zahrát místo do jídelny pod okna. Ve všech poschodích máme stromečky, kde si každý z nich najde dárek od občanů našeho města a okolí. Je to letošní premiéra a věřím, že se shledá s velkým ohlasem. Společná štědrovečerní večeře se letos nemůže uskutečnit, proto jako každý rok seniorům spolu se svými kolegy popřejeme v jejich pokojích a předáme jim dárky, které jim zajistilo vedení města Hranice.

Podle usnesení vlády mohou senioři naše zařízení opustit, ale musí pak být více než týden ve speciálním izolačním pokoji, který nesmí opustit. Těch máme v zařízení velmi omezené množství. Zatím se většina rodin kloní ke kratší době návštěvy. V každém případě je to velké riziko, že se nákaza v domově opět objeví.

Co byste si přála v novém roce?

Tak jako každý z nás si přeji hlavně zdraví pro všechny své blízké, kolegy a klienty. Doufám, že se situace postupně stabilizuje, abychom zase mohli žít rozumným způsobem života. Vycházeli si vstříc a měli čas jeden na druhého.

Dovolte mi, abych vyjádřila poděkování za všechny dary, které jsme v této těžké době obdrželi, a to konkrétně:

Zuzaně Šváčkové, p. Plesníkovi, p. Čočkovi, p. Otisové, p. Jestřebské, p. Černé a spolku Počteníčko, p. Lence Gofrojové, Hranické džungli, pěveckému sboru Cantabile, p. Lindě Krejčí (f. Betula), p. Bednaříkové, Římskokatolické farnosti Hranice, děkanovi Františku Dostálovi, farnímu vikáři Milanu Mašterovi, p. Marii Kaňovské, Centru pro rodinu Jitřenka, MUDr. Ivě Velešíkové, manželům Vyplelíkovým, Ing. Vývodovi, p. Tvrdoňovi (STROJESTAVBY Tvrdoň), Ing. Sobotkovi, p. Pavle Cifrové, f. Orion, p. Aleně Kolaříkové, p. Renatě Lesákové, p. Miladě Cíchové, rodině Hlouškové, rodině Vavříkové, p. Martině Pollákové, p. Vladislavě Závrské, p. Miroslavu Wildnerovi, MAP II, Polesí Valšovice, MŠ Struhlovsko, MŠ Pohádka, MŠ Šromotovo Pastelka, MŠ Drahotuše, MŠ Milenov, MŠ Hrabůvka, MŠ Teplice nad Bečvou, MŠ Rakov, MŠ Bělotín, MŠ Potštát, vojákům ze 71. mechanizovaného praporu v Hranicích, vedení města Hranice, občanům našeho města a okolí. (Simona Hašová)