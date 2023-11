U-rampa, streetová část i přístřešek s posezením. To vše nabídne už brzy v Hranicích nový skatepark, který vyrostl během několika měsíců v Žáčkově ulici za Plovárnou u Pískáče. Stavebně je již dokončen, zbývá kolaudace. Město Hranice vyšla stavba na 6,6 milionu korun.

Stavba skateparku v Žáčkově ulici v Hranicích začala, 14. června 2023. | Video: Deník/Liba Mátlová

Nový skatepark, který město Hranice vybudovalo kousek od starého a nevyhovujícího skateparku, je řešen podle moderních trendů a zadání místní skateboardové komunity.

„Jedná se převážně o takzvaný streetový park, kde jezdci mohou využívat různých překážek jako grindboxů, zábradlí, transferů na které se mohou rozjet z takzvaných bangů a radiusů,“ vysvětlil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Streetová část má několik výškových úrovní a je rozdělena podle obtížnosti a velikosti překážek na dvě hlavní zóny. Součástí skateparku je také i u-rampa, která je se streetovou částí propojena.

„Jednotlivé překážky jsou navrženy tak, aby byl umožněn jak plynulý průjezd, tak aby na sebe co nejvíce navazovaly a umožnily jezdcům série různých triků. Parametry překážek jsou navrženy, aby byly vhodné pro začínající, mladší jezdce i pro ty zkušenější. Většina skateparku je výškově řešena na a nad úrovní stávajícího terénu,“ pokračoval mluvčí města.

Ke skateparku povedou dvě přístupové cesty z plánované cyklostezky Žáčkova. Do budoucna by měl být skatepark osvětlen. Jde o betonovou plochu o šířce 14,35 metru a maximální délce 65,44 metru. Výškově je prostor členěný do tvarů překážek.

Stavba skateparku v Žáčkově ulic v Hranicích, 14. června 2023

„Překážky a jejich plochy jsou z hlazeného betonu, doplněné ocelovými prvky hran a bezpečnostním zábradlím. Ve středu skateparku je navržen také jednoduchý otevřený přístřešek pro ochranu uživatelů skateparku před nepřízní počasí,“ doplnil Petr Bakovský.

Skatepark nebude oplocen a bude veřejně přístupný podle provozního řádu. Cena areálu je 6,6 milionu korun.

Hned vedle nového skateparku bude stát venkovní horolezecká stěna, která stejně jako skatepark uspěla v rámci participativního rozpočtu v loňském roce díky hlasování občanů. S její stavbou by Hranice měly začít příští rok.

„Nyní proběhlo výběrové řízení na prvky a byla už vybrána i realizační firma. Se začátkem stavby počítáme příští rok na jaře, aby stěna mohla co nejdříve sloužit veřejnosti,“ upřesnil začátkem listopadu mluvčí města Hranice Petr Bakovský.