Městské společnost Ekoltes si kvůli rozšíření skládky musí vzít úvěr ve výši 45 milionů korun, za který ručí město Hranice. Na prosincovém jednání zastupitelstva to svým hlasováním posvětili zdejší zastupitelé.

Vzít si vysoký úvěr umožnilo Ekoltesu nedávné splacení předchozího úvěru na 80 milionů, který tehdy pomohl s výstavbou hranické plovárny.

Pokud by k rozšíření skládky nedošlo, bylo by město nuceno nechat odpad vyvážet na skládky jiných měst či do spalovny, což by se výrazně podražilo.

Černá skládka i popelnice v potoce

Někteří hraničtí občané přistoupili k ubývání kapacit na městské skládce dost svérázně a u zahrádkářské kolonie se rozhodli založit skládku novou.

„V současné době stát významně zpřísnil zákon, který řeší likvidaci odpadů. Naše město to finančně zatěžuje. Abychom nezatěžovali slušné občany zvyšováním poplatků, musíme především všichni naučit ty neslušné, že máme nový sběrný dvůr a černé skládky po nich musí někdo uklízet,“ uvedl starosta Jiří Kudláček na facebookovém profilu města.

A nejedná se o jedinou lapálii spojenou s odpady. V potoce na ulici Jaselské totiž minulý týden plavalo víc odpadků než ryb. Neznámí vandalové se totiž rozhodli přemístit popelnice plné odpadu z kontejnerového stání přímo do potoka.