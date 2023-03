„Od března jsme bohužel museli zvýšit ceny, například pro žáka od sedmi do deseti let teď oběd stojí devětadvacet korun. Už to dál nešlo udržet, abychom nebyli v minusu. Pokud to jde, snažím se s našimi dodavateli na cenách potravin alespoň trochu domlouvat,“ popsala Renáta Škvorová, vedoucí školní jídelny v Hlubočkách na Olomoucku.

Pro školní vývařovny je při rostoucích cenách surovin ještě náročnější dodržovat předepsaný spotřební koš. Například bezmasé jídlo by děti měly dostat alespoň třikrát do měsíce. Bývá to třeba špenát s vejcem nebo smažený květák, který je teď ale také drahý.

„Dlouho jsme podporovali regionálního dodavatele vajíček, ale už má cenu pět korun za kus a tak raději vejce koupíme od vzdálenější firmy, ta nám je dodá o čtyřicet haléřů na kuse levněji. Při současných cenách je těžké vejít se do limitů a zároveň dodržet spotřební koš. Už počítáme každý padesátník, abychom se ještě vešli a nemuseli obědy zdražovat,“ konstatovala Renáta Škvorová s tím, že jejich kuchyně každý den připraví přibližně čtyři stovky obědů.

Už od června loňského roku drží stejné ceny obědů školní jídelna Melantrichova v Prostějově. Tamní kuchařky každý den navaří pro více jak 430 strávníků a například školák od 7 do 10 let se tam naobědvá za 26 korun.

„Snažíme se nezdražovat a zároveň odebírat potraviny od dodavatelů, kteří je mají kvalitní a za rozumné ceny. Teď jsme řešili například vejce od regionální drůbežárny. Od minulého závozu je cena za kus o 70 haléřů vyšší, což už je dost. Velkoobchody je mají o něco levnější, ale my se stále snažíme vařit ze surovin vyprodukovaných v blízkém okolí a podporovat regionální producenty,“ vysvětlila vedoucí jídelny Iva Klemešová.

Od února byli nuceni navýšit ceny ve školní jídelně

Zábřeh Severovýchod, kde školáci do deseti let za kompletní oběd platí jen 25 korun. Během zimních měsíců totiž výrazně zdražilo maso, ovoce, zelenina, mléko i máslo.

„Od doby, co začal covid, jsme bohužel nuceni zdražovat dvakrát do roka. Je problém suroviny vůbec sehnat za přijatelnou cenu a zároveň dodržet spotřební koš. Například máslo i přes vyšší cenu stále upřednostňujeme. Myslíme si, že je to pro děti lepší než používání méně kvalitních rostlinných tuků. Cítíme také rozdíly mezi možnostmi rodičů. Někteří za stravu pro své děti rádi připlatí, jiní mají při současných cenách s placením obědů problémy,“ konstatovala ředitelka Olga Papoušková.