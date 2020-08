Někde chtějí denně měřit žákům teplotu před vstupem do budovy, jinde zase domluvili praktického lékaře pro děti a dorost, aby přišel na třídní schůzky.

Epidemiologové apelují zejména na ohleduplnost a dodržování hygienických pravidel.

„Dětem budeme každé ráno při vstupu do budovy měřit teplotu. Pokud hned při příchodu bude vykazovat symptomy onemocnění, kontaktujeme rodiče a žák půjde do izolační místnosti, kde počká s asistentem pedagoga, než si rodič dítě převezme,“ popisovala opatření zástupkyně ředitelky Základní školy Moravský Beroun Lenka Svobodová.

Hranice bude 37,5 stupně

Vstupní „vyšetření“ u dveří všech tří budov budou mít na starosti asistenti pedagoga.

„Hranice, kdy budeme volat rodiče? U sedmatřiceti stupňů ještě jednou teplotu přeměříme a budeme zjišťovat i další možné zdravotní potíže. Hranice bude 37,5,“ uvedla zástupkyně.

Škola bude trvat na tom, aby každá dospělá osoba vstupující do budovy školy měla přes ústa a nos roušku. „Týká se to rodičů a návštěv,“ zpřesnila Svobodová.

Odlišit během vyučování u žáků alergické reakce od příznaků respiračního onemocnění by podle vedení berounské školy neměl být problém.

„Rodiče dostali informace, že alergici musejí mít potvrzení, že jsou alergici, abychom dokázali odlišit respirační infekce,“ vysvětlila.

V izolaci než přijdou rodiče

Namátkově bude dětem už při vstupu do školy měřena teplota i v ZŠ Haškova Uničov.

„Ale učitelky jsou zkušené, mají vlastní děti, a už pohledem dobře poznají, když je dítě nemocné. Pokud bude problém, žák setrvá v izolační místnosti, než přijdou rodiče. Stejně tak během vyučování, pokud bude dítě vykazovat známky nemoci. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet s podzimem a každoročním nárůstem respiračních nemocí,“ vysvětloval ředitel uničovské školy Svatopluk Vlk.

Pedagogové apelují na rodiče, aby nemocného potomka do školy neposílali.

„Takto byli instruovaní a není to nic nového. Od jara, kdy to bylo divoké, už jsme se všichni posunuli. Věříme, že rodiče budou zodpovědní, osloví lékaře a ten rozhodne. Jedině lékař může říci, oč se jedná a případně nařídit test na koronavirus,“ dodal ředitel.

V základní škole v Blatci se dokonce obrátili na praktického lékaře pro děti a dorost, zda by se nedostavil na třídní schůzky a neudělal krátkou přednášku o respiračních infektech a covidu.

„Na prvních běžných schůzkách začneme tímto ‚školením‘. Paní doktorka souhlasila a ráda zodpoví otázky, pokud rodiče budou potřebovat nějaké další informace,“ uvedla ředitelka základní školy v Blatci Hana Bednářová.

Roušky? Nelogické

V rámci prevence šíření respiračních nemocí a covidu budou školy dezinfikovat prostory a dětem opakovat zásady hygieny.

„U každého pavilonu budeme mít stojan s dezinfekcí, odpoledne bude dezinfikována celá škola. Dokud to počasí dovolí, budeme mít otevřená okna a velké přestávky budeme trávit venku,“ sdělil Jaroslav Hála, ředitel Fakultní základní škola Olomouc Tererovo náměstí.

Podle učitelů je dobře, že děti nebudou muset nasazovat roušky při vstupu do společných prostor.

„Opatření bylo nelogické. Chceme děti co nejméně zatěžovat tím, že je zde nějaký vir a snažit se fungovat normálně,“ popisoval Hála.

Ve škole se podle něj budou kolektivy mísit co nejméně.

„Omezili jsme přesuny žáků do odborných učeben, první a druhý stupeň se nebude stýkat,“ líčil opatření. „Připraveni jsme v jídelně, kde ještě uvažujeme o zjednodušení v tom, že by si děti nosily vlastní příbor,“ dodal ředitel.

(Zatím) jedna škola neotevře

V Olomouckém kraji zahájí nový školní rok všechny základní a střední školy s výjimkou školy v Horní Moštěnici na Přerovsku, kde se covidem nakazili pedagogové.

„Je to v tuto chvíli jediná škola, ale obávám se, že to nebude jediný případ,“ uvedla krajská epidemioložka Růžena Haliřová.

Podle epidemioložky by lidé s návratem dětí do škol a v rámci pracovního kolektivu měli pamatovat na základní hygienická pravidla a zejména nechodit se zdravotní indispozicí do školy a do práce.

„Ukazuje se, že jsme se ani po půl roce moc nepoučili. Apeluji proto na vzájemnou ohleduplnost a zodpovědnost. Pokud bude mít žák či student rýmu a bude pokašlávat, není přece problém ho vzdělávat distančně, podmínky pro to byly vytvořeny,“ uzavřela Haliřová.