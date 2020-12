„V této nelehké době je o to více důležité myslet na ostatní a pomáhat si. Obzvlášť, když se jedná o nemocné spoluobčany nebo seniory,“ přiblížila autorka projektu Martina Polláková, zástupce ředitele pro MŠ Šromotova pastelka a vedoucí Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání a péče v Hranicích.

Videa z vystoupení dětí najdete níže

Do vánočního projektu pro seniory se zapojilo celkem jedenáct mateřských škol z Hranic a blízkého okolí. Jsou to hranické mateřské školy Struhlovsko, Pohádka a Šromotova pastelka, Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice a z okolí se zapojily mateřinky Drahotuše, Milenov, Hrabůvka, Teplice nad Bečvou, Rakov, Bělotín, Potštát.

„Za běžného stavu, kdy jsme se ještě neobávali nakažení covid-19, vystupovaly děti ze školek v Domovech seniorů a svou přítomností dokázaly rozzářit oči babičkám a dědečkům. Letos to bohužel nebylo možné. Tak jsem se rozhodla oslovit mateřské školy z regionu Hranicko a představit jim nápad. Jsem velice hrdá na to, že se do projektu nakonec zapojilo 11 organizací,“ kvitovala Martina Polláková. Do projektu byla původně zapojena také MŠ Galašova Hranice, ale bohužel zůstala v době realizace v karanténě.

Stovky andílků

A jak celý vánoční projekt s názvem Společný dárek pro seniory vznikal?

„Paní ředitelky, učitelky, asistentky pedagoga a chůvy ze školek nacvičily s dětmi vystoupení pro seniory a také se postaraly o nahrávky a sestříhání videí. Vánoce jsou svátky klidu a míru, ale také symbolikou nejrůznějších dárečků,“ vysvětlila Martina Polláková.

To ale nebylo vše, na klienty hranického Domova seniorů čekalo ještě jedno překvapení. Zástupci projektu MAP II Vladislava Závrská a Miroslav Wildner v úterý 15. prosince předali ručně vyrobené andílky z nejrůznějších materiálů ředitelce Domova seniorů (DS) Hranice Simoně Hašové.

Díky daru Polesí Valšovice vzniklo jedenáct krásných a velkých andílků ze dřevěných polínek. Každý dřevěný anděl reprezentoval zapojenou školku a bude ozdobou společných vnitřních prostor Domova seniorů.

„Jelikož máme v regionu nejen šikovné paní učitelky, ale také rodiče a prarodiče dětí, bylo vytvořeno ještě dalších 755 malých andílků k zavěšení nebo na postavení,“ Martina Polláková z MŠ Šromotova pastelka.

Moudří andělé

Tihle andílci ozdobí všechny pokoje seniorů a také sesterny. „Komu jinému bychom měli darovat tolik andílků než právě seniorům, protože právě oni jsou těmi největšími Anděly. Bez jejich lásky, moudrosti, otevřené náruči, pochopení a štědrosti, by nebyl náš život tak bohatý. Za Anděly považujeme také celý personál Domova seniorů, který ze všech sil pomáhá zajišťovat láskyplný a klidný provoz, mnohdy i na úkor své vlastní rodiny,“ řekla autorka projektu Společný dárek pro seniory.

Nahrávky vystoupení dětí ze školek jsou již průběžně pouštěny na pokojích a zpříjemňují tak seniorům a zaměstnancům hranického Domova seniorů vánoční čas.

„Jsem velice vděčná za to, že se mateřské školy domluvily a pustily se společně do tak potřebného projektu. Školky spolu vždy vycházely, ale během tohoto vánočního projektu, jsem opravdu hrdá na to, že mám kolem sebe tak úžasné kolegyně, které dokázaly i při komplikacích podržet,“ doplnila na závěr autorka projektu Martina Polláková, zástupce ředitele pro MŠ Šromotova pastelka a vedoucí Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání a péče v Hranicích.

VIDEA z vystoupení mateřinek

MŠ Šromotova pastelka

Zdroj: Youtube

MŠ Pohádka - třída Sluníčka

Zdroj: Youtube

MŠ Pohádka - třída Kuřátka

Zdroj: Youtube

MŠ Pohádka - třída Berušky

Zdroj: Youtube

MŠ Struhlovsko - třída Hvězdičky

Zdroj: Youtube

MŠ Struhlovsko - třída Slunečnice

Zdroj: Youtube

MŠ Potštát

Zdroj: Youtube

MŠ Hrabůvka

Zdroj: Youtube

MŠ Milenov

Zdroj: Youtube

MŠ Bělotín

Zdroj: Youtube

MŠ Drahotuše

Sluníčka

Zdroj: Youtube

Berušky

Zdroj: Youtube

MŠ Teplice nad Bečvou

Zdroj: Youtube

MŠ Rakov

Zdroj: Youtube