„Už je začínáme dotahovat. Jsme na sedmadvaceti procentech,“ ozývalo se z jedné části místnosti.

Někteří nevěřícně kroutili hlavou, jiní už nalévali drink na oslavu.Do hotelu Flora dorazili členové koalice SPOLU z různých oblastí - z Olomouce, Přerova i Prostějova. Když už to začalo vypadat, že je vítězství na dosah, začalo se připíjet.

Mezi těmi, kteří sledovali výsledky „zlomových“ voleb, se objevily i známé tváře politiky ODS - například bývalý primátor Olomouce Ivan Kosatík nebo bývalý ministr vnitra Ivan Langer.

Slavotínek: Berme to s respektem

Napětí by se dalo krájet, přesto všichni doufali ve vítězství.

„Chtěl bych především poděkovat voličům za důvěru, kterou dali naší koalici. Ukázalo se, že projekt stran, které mají zkušenosti a nabízejí konzistentní hodnoty, jež jsou si programově blízké, uspěl. Naše celková čísla jsou skvělá, berme to ale s velkým respektem, v klidu a bez bujarého veselí, protože je to taky obrovská výzva do povolebního vyjednávání. Celkové výsledky umožňují mnohé varianty. Pevně věřím, že zvítězí ten kurz celkové změny směrem k větší rozpočtové odpovědnosti, to bych já osobně preferoval,“ řekl první náměstek hejtmana a krajský předseda KDU-ČSL Ivo Slavotínek.

Koalice SPOLU v Olomouckém kraji získá ve Sněmovně čtyři poslance, z toho tři z KDU-ČSL. Tak těsný výsledek a dotahování na hnutí ANO ve finále podle svých slov nečekal.

„Měl jsem největší otazníky spojené s těmi stranami, které se pohybovaly kolem pěti procent. To, že se nedostala do Sněmovny žádná z těchto stran, je pro mě překvapením. Velkým překvapením je i rozestup dvou koalic. Čekal jsem, že koalice Pirátů a STAN bude mít kolem dvaceti procent. I tak to ale dává prostor pro spolupráci,“ řekl.

Major: Propad Pirátů překvapil

Spokojený s výsledkem voleb je i krajská dvojka na kandidátce SPOLU - Martin Major z ODS.

„Ukazuje se, že práce, kterou jsme tomu věnovali, má své výsledky a lidé chtějí změnu. Co mě na volbách trochu překvapilo, je určitý propad Pirátů a Starostů. Takový výsledek jsem nečekal,“ přiznal.

Lídr koalice SPOLU v Olomouckém kraji Marian Jurečka sledoval výsledky napínavého klání v Praze.

„Fakt, že se nám v cílové rovince podařilo předběhnout hnutí ANO, považuji za skvělý výsledek. Znamená to, že jsme vyhráli volby a máme možnost vytvořit většinovou koaliční vládu tak, jak jsme si předsevzali. Těší mě také výsledek v Olomouckém kraji, díky kterému máme čtyři poslance – z toho jsou tři z KDU-ČSL,“ řekl.

Za jedno z pozitiv těchto voleb považuje Jurečka i fakt, že se po jednatřiceti letech nedostanou do Sněmovny komunisté. „Chtěl bych moc poděkovat voličům, že nám dali takovou důvěru a budeme se snažit, abychom je nezklamali,“ uzavřel.