Finančně se na této akci podílí město Hranice, Olomoucký kraj a Národní sportovní agentura. Jde o první etapu rozsáhlé modernizace, jejíž podobu schválili hraničtí zastupitelé, a která je rozvržena do několika let.

„Ve sportovním areálu se nachází nejen plavecký areál, fotbalové hřiště a atletická dráha, ale zahrnuje i skate park. V rámci modernizace se do budoucna počítá s rozšířením sportoviště na sousední lokalitu Pískáč, kde se předpokládá vybudování nového skate parku, protože stávající je již zastaralý. Měl by se realizovat také projekt cyklostezky Bečva, protože v současné době je tam v jednom úseku panelová cesta, kde je smíšený provoz. Jezdí zde auta a cyklisté pohromadě, což není zrovna ideální,“ uvedl místostarosta Hranic Daniel Vitonský s tím, že realizace projektu modernizace sportovního areálu potrvá několik let.

Kvůli rychlodráze může rodina v Drahotuších přijít o dům

„V plánu je také vybudovat parkovací místa kolem areálu tak, aby byla doprava vyvedena a dovnitř nevjížděla žádná auta, což je žádoucí i vzhledem k bezpečnosti. Vize je i taková, že by zde mohly vzniknout ubytovací kapacity a restaurační zařízení, které by bylo napojeno právě na cyklostezku Bečva,“ doplnil Vitonský.

Stavební úpravy zatím probíhají za částečného provozu. Sportovci areál využívají s omezením.

„Zatím tam probíhají zemní práce a areál je provozuschopný částečně. Sportovci trénují na hřišti, kde je umělá tráva a využívají tréninkové plochy v okolí. Hodně nám v tomto směru vyšel vstříc klub z Ústí,“ uzavřel místostarosta.