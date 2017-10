Sportovní odpoledne v Hranicích přilákalo desítky dětí

Jízda na koloběžce, šplh, skok do dálky. Nejen tyto sportovní disciplíny byly připraveny v hranické sokolovně, kde se v sobotu uskutečnil třetí ročník sportovního odpoledne pro rodiče a děti s názvem Ukaž, co umíš!

Pořadatelé připravili několik stanovišť před i v sokolovně. Nechybělo občerstvení a odměny pro všechny zúčastněné.

„Zájemci si mohou vyzkoušet mimo jiné šplh, chůzi na chůdách, přeskok přes kozu nebo hrazdu. Pojali jsme to trochu netradičně, aby se tu nejen děti, ale i jejich rodiče protáhli. Cílem dnešního programu je vytáhnout mládež od počítačů, jinak koncepčně je zde k vidění naše celoroční činnost. Zaměřujeme se především na všestrannost,“ přiblížila starostka TJ Sokol Hranice a organizátorka akce Vladimíra Kubešová.



Před sokolovnou si děti vyzkoušely střelbu na koš, slalom na koloběžce i chůzi na chůdách. Někteří rodiče se na disciplíny zprvu dívali s nedůvěrou, ale především mužská část se chtěla před svými ratolestmi vytáhnout.

„Stojím na tom poprvé, není to tak strašný, jak jsem čekal,“ volal jeden z tatínků, který na chůdách zdolal vyznačenou dráhu.

Děti uvítaly úkoly zaměřené na pohyb. „Vyzkoušela jsem si, kromě jedné, všechny disciplíny. Nejlíp mi šel asi šplh, a také mě nejvíc bavil. Nejhorší bude právě to poslední stanoviště – gymnastika pro bystré hlavy, protože to jsou šachy, a ty nesnáším. Víc mi jde ta pohybová část. Do moderní gymnastiky chodím pravidelně, takže mám natrénováno,“ řekla osmiletá Anna Sýkorová z Hranic.



Děti, kterým se sportovní odpoledne líbilo, a chtějí se některým disciplínám věnovat, mohou navštěvovat právě sokol, který nabízí různě zaměřené hodiny.

„Každé pondělí a středu máme cvičení, pokud tu dnes někoho tyto sportovní aktivity nadchnou, mohou určitě přijít a dokonce mohou vzít i rodiče, protože také nabízíme cvičení pro rodiny,“ uzavřela Vladimíra Kubešová.