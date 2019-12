„V lednu uplyne deset let od rekonstrukce atletické dráhy, její životnost je tak u konce. Aby se obnovila kvalita povrchu, a aby dráha splňovala kritéria pro pořádání závodů, je potřeba udělat takzvaný retoping. V souvislosti s tím je možné rozšířit taky doskočiště a nějaké další tartanové povrchy kolem dráhy,“ popsal 2. místostarosta města Hranice Daniel Vitonský.

Také travnaté hřiště prošlo poslední rekonstrukcí před více než deseti lety. „Životnost trávy je již několik let pryč, je tak velice těžké ji ještě udržovat v nějakém přijatelném stavu. Proto je v plánu rekonstrukce travnaté plochy včetně drenáže, nového zavlažování a vysázení nové kvalitnější trávy,“ popsal Daniel Vitonský.

Samokořenící drny

Nová tráva má mít o mnoho lepší vlastnosti než ta stávající.

„Nová tráva by měla fungovat tak, že když například vykopnete drn, tak jej stačí na místo vrátit a on znovu zakoření. Trávník, který v tuto chvíli na stadionu je, tuto schopnost nemá,“ vysvětlil 2. místostarosta, do jehož agendy sport ve městě spadá.

„Pokud všechno půjde podle plánů, tak bychom se realizace mohli dočkat v červnu 2020. Tartanový povrch by měl být následně schopný provozu do několika týdnů, u travnatého hřiště bude potřeba počkat zhruba do září,“ nastínil místostarosta.

Neřešitelné komplikace by podle něj pro fotbalisty nastat neměly. „Díky tomu, že je k dispozici druhé hřiště s umělým povrchem, tak se to čekání zvládne,“ nepochybuje Daniel Vitonský.

Za 13 milionů

Financování rekonstrukce v hodnotě 13 milionů korun by měly z větší části pokrýt dotace. Spoluúčast přislíbilo také město.

„Zastupitelstvo schválilo dofinancování akce v maximální výši čtyři miliony korun. Ta částka ale může být o poznání nižší. Dotační tituly Ministerstva školství na rekonstrukce hřišť a sportovních ploch totiž hradí 70 procent nákladů, další podporu ve výši dvacet procent pak připravuje kraj. Jestliže tedy úspěšně získáme obě dotace, tak nám z těch 13 milionů pokryjí devadesát procent. Město by v tom případě doplnilo zbylých deset procent,“ uzavřel Daniel Vitonský. (kra)