To je jen malý výčet toho, o čem muselo po vyhlášení nouzového stavu město Hranice rozhodnout v několika málo posledních dnech.

Krizová opatření se dotýkají všech obyvatel, lidé nesmějí vycházet bez ochranné roušky. Těch je ale bohužel především ve zdravotnictví stále naprostý nedostatek.

„Ministerstvo zdravotnictví nemá žádnou komplexní strategii, nemá připravenu ochranu obyvatelstva, nemáme potřebné technické prostředky a to ani základní množství pro ochranu těch nejpotřebnějších,“ vyjádřil v rozhovoru nespokojenost starosta Hranic Jiří Kudláček. Situace se mění, ale pomalu.

Dva týdny platí v naší republice nouzový stav. Jak hodnotíte momentální situaci?

Již čtvrtý týden se denně schází určená pracovní sekce bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností (ORP) Hranice a s obavami sledujeme vývoj v Uničově a Litovli, ze kterých si někdo udělal pokusné králíky. Důvodem je samozřejmě zabránění šíření virového onemocnění COVID s možným následkem smrti. Nákaza je nebezpečná především proto, že v oblastech Evropy, kde je silně rozšířena umírají denně stovky především starších lidí. Ze všech těchto důvodů má tedy každá oblast, každá rodina i každý občan České republiky právo na to, aby život svůj i životy ostatních chránil. V uvedených městech byla práva samospráva omezena a to nechceme.

Co říkáte na kroky vlády, myslíte si, že situaci podcenila?

V této chvíli mám pocit, že vláda České republiky toto právo každého z nás nepochopila, dokonce mi připadá, že osobní prezentace některých osob nebo skupin převyšuje snahu chránit životy. V celostátních televizích začali probíhat informační vystoupení, které nám začaly sdělovat, jak je stát připraven. Interpelace poslanců parlamentu ČR na začátku epidemie byly omezovány s tím, že nákaza je pouhou těžší chřipkou a ochranných prostředků je případně dostatek. Opak je pravdou.

Bohužel ano. To se projevilo velice brzy…

Ve velmi krátké době se dle zpráv, především z Itálie ukázalo, jaké má tento přístup a podceňování situace následky. Nákaza v těchto zemích je dnes nezastavitelná. V Itálii i Španělsku umírají denně stovky lidí. Teprve před dvaceti dny se naše vláda polekala a začala chrlit desítky příkazů, opatření a zákazů pro úřady i občany. Bohužel se však ukázalo, že především Ministerstvo zdravotnictví nemá žádnou komplexní strategii, nemá připravenu ochranu obyvatelstva, nemáme potřebné technické prostředky a to ani základní množství pro ochranu těch nejpotřebnějších například v nemocnicích.

To ale nejsou vůbec dobré zprávy…

Praktičtí lékaři v ordinacích slouží bez adekvátních ochranných pomůcek, nemocnice nejsou technicky připraveny ani vybaveny, základní respirační pomůcky byly v lékárnách vyprodány za jediný den, není možné účinně chránit domovy seniorů a naše úřady ve městech jsou vystaveny denně možné nákaze. Chybí skutečně funkční ochranné pomůcky. Řídící struktury státu bezmocně radí občanům šijte si ochranné roušky doma.

Hrůza a zmatek, které nastaly, vyjádřil na Facebooku jeden lékař slovy: Roušku, kterou mi předalo po třech týdnech nákazy distribuční centrum v hranické nemocnici a s níž bych měl denně ošetřit stovky pacientů, bych přirovnal k vlněnému svetru, který si nasadí policejní útvar při zásahu proti kulometu.

Jak si myslíte, že je možné tuto pandemii zastavit?

Na každé obci, na každém okrese i kraji máme dostatek odborníků, kteří jsou schopni účinně pracovat a maximálně eliminovat šíření nákazy. Úzká skupina v Praze si však vsugerovala, že právě oni zastaví celou pandemii zde v České republice a to je jejich největší omyl. Tuto pandemii může zastavit společným úsilím pouze nás 10,5 milionu občanů a to za pomoci všech a na všech stupních řízení. K tomu, aby se tak stalo je zákon o krizovém řízení. Tento zákon definuje odpovědnosti i orgány na všech stupních. Tyto stupně jsou jedna struktura a tak si nemůže například Ministerstvo zdravotnictví dovolit vydat pokyn pro krajské hygienické stanice a zakázat poskytování informací pro krizovou strukturu řízení. Bez informací o postižených lidech jsou bezpečnostní výbory ORP měst neakceschopné a to je zásadní chyba. V této věci podáme stížnost na Ministerstvo zdravotnictví. Přes všechny nedostatky chci poděkovat především lidem na obcích, městech, v nemocnicích, v domovech seniorů i všem ostatním v první linii. Chci je ubezpečit, že doba politické korektnosti by měla ustoupit do pozadí. V Hranicích budeme na ochraně lidí pracovat s maximálním úsilím, protože jde o životy našich blízkých. A nenecháme se zatlačit do pozice příjemců tabulek, které vykazují ztráty na životech.