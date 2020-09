Již několik let je komín obehnán páskou se zákazem bezprostředního přiblížení. Vzhledem k dezolátnímu stavu totiž hrozí pád některé z cihel. S demolicí či opravou pozůstatku bývalé likérky Fischer a Hein si hranická radnice dávala na čas především kvůli čapímu hnízdu na vrcholu.

„Komín s čapím hnízdem na Třídě Čs. armády je v tak špatném stavu, že jeho oprava by byla příliš nákladná. Podle zpracované studie měla vyjít asi na 2 miliony korun. Proto bude komín rozebrán a nahrazen novou konstrukcí,“ prozradil mluvčí města Hranice Petr Bakovský a pokračoval.

„O hranické čápy nechceme přijít, proto jsme s ornitology konzultovali nejvhodnější postup, aby naši čápi nepřišli o svůj „letní byt“,“ doplnil Bakovský.

Na místě současného komína tak vznikne nová desetimetrová konstrukce, na které budou moci čápi nadále hnízdit. Město vyjde tento projekt zhruba na 200 tisíc korun, tedy pětkrát levněji než by stála oprava. Hotovo by mělo být do konce listopadu.

Podle údajů České ornitologické společnosti hnízdí na území České republiky téměř 900 čapích párů. Oblíbeným zimovištěm čápa bílého je pak oblast subsaharské Afriky.