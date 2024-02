VIDEO/ Schválením dohody o vině a trestu mezi státním zástupcem a obviněným Milanem Fialou uzavřel ve čtvrtek Okresní soud v Přerově případ brutálního útoku strážníka proti opilému muži v Lipníku nad Bečvou, který loni v únoru rozvířil značné emoce.

Soud se strážníkem v Přerově | Video: Deník/Petra Poláková - Uvírová

Dnes již bývalý strážník Městské policie Lipník odešel od soudu s podmíněným trestem na tři roky, odloženým na zkušební dobu tři a půl roku. Útočníkovi přitom hrozilo za zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby až několikaleté vězení. Polehčující okolností byla pro soud jeho dosavadní bezúhonnost.

K incidentu, který vyvolal značné pobouření veřejnosti, došlo 11. února loňského roku. Obviněný se měl jako strážník městské policie dopustit zneužití pravomoci při zákroku proti čtyřiapadesátiletému opilému muži na náměstí v Lipníku nad Bečvou. Zákroku byl přítomen i druhý strážník, jeho pochybení se ale neprokázalo.

Za surový zákrok strážníků proti opilci v Lipníku padlo obvinění

Půlminutový videozáznam brutálního zásahu, který pořídil jeden ze svědků události, doslova obletěl internet. Videozáznam zachytil muže ležícího na zemi, nad kterým stojí dva strážníci. Muž se neohrabaně ožene nohou po jednom ze strážníků, ten reaguje kopancem a jeho kolega současně muži silným šlápnutím přitiskne hlavu stranou do země, kde ji dlouhé sekundy drží těžkou služební obuví.

Následují další kopance, doprovázené vulgaritami a ponižováním opilce typu: „Nezkoušej to na nás, vole, co si myslíš? Lež, vole, ani se nehni!“

Státní zástupce přistoupil na dohodu o vině a trestu s obviněným v listopadu loňského roku. Obviněný Milan Fiala se ve čtvrtek k přerovskému soudu dostavil v doprovodu své obhájkyně. Situaci z února loňského roku ale nechtěl nijak komentovat. Uvedl pouze, že s dohodou, kterou uzavřel se státním zástupcem, souhlasí. Soudkyně tuto dohodu schválila.

Strážník z Lipníku, který napadl opilce, je bez místa. Odmítl test na alkohol

Podle jejích slov obviněný v pozici úřední osoby zneužil bezbrannosti poškozeného, který v dané době ležel na zádech na travnaté ploše ve stavu těžké opilosti, hraničící až s otravou krve, a nebyl tak schopen jakékoliv reakce, natož účinné obrany proti jeho jednání.

„Poškozenému pravou nohou, obutou do lehké pracovní obuvi, mírnou až střední intenzitou šlápl na hlavu, konkrétně na levou tvář, na které tuto nohu držel po dobu šesti až sedmi vteřin, kdy poté od poškozeného ustoupil. Po chvíli k němu opět přišel a podrážku mu s mírnou intenzitou přiložil na levou část obličeje, a to v době, kdy se poškozený snažil zvednout hlavu ze země, načež jej ještě kopl pravou nohou do oblasti pravé strany zad v době, kdy se snažil zvednout do sedu,“ shrnula soudkyně Karolína Hoderová.

V průběhu fyzického napadání obviněný podle ní poškozeného urážel vulgárními výrazy a způsobil mu zhmoždění obličeje, konkrétně krevní podlitinu v oblasti levé očnice, se kterou byl jednorázově ošetřen bez nutnosti další léčby.

Přerované brojí peticí proti obřímu festivalu v parku Michalov. Hlasujte

„Zejména mu pak způsobil závažnou újmu na jeho základních lidských právech, neboť nebyla zachována jeho lidská důstojnost, garantovaná Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, kdy je stanoveno, že nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu,“ řekla soudkyně.

Dnes již bývalý strážník podle ní takto jednal i přesto, že zákroku a kopu vůči ležícímu nebylo zapotřebí ani k odvrácení útoku, ani k překonání odporu poškozeného či z jiných zákonných důvodů. Podle soudkyně jako úřední osoba zneužil bezbrannosti jiného, čímž spáchal zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby.

Státní zástupce David Pivoda se vzdal práva na odvolání. „Dohodu o vině a trestu jsme uzavřeli s panem obviněným za přítomnosti jeho obhájkyně. Dnes šlo o to, jestli ta dohoda byla učiněna správně a trest byl přiměřený,“ konstatoval.

Prodával pervitin na Přerovsku, i když byl v podmínce. Skončil ve vazbě

Muži přitom za zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby hrozil trest odnětí svobody od tří do desíti let. „Trest je takový zejména proto, že obviněný se ke skutku, který mu byl kladen za vinu, plně doznal. Je navíc osobou, která dosud nebyla trestně stíhána a v životě nestála před soudem, což je výrazně polehčující okolnost,“ zdůvodnil.

Městská policie v Lipníku se strážníkem už dříve rozvázala pracovní poměr, protože se po incidentu odmítl podrobit testu na alkohol. „Je to otázka pracovně právních předpisů a zaměstnavatele. I kdyby tam ale nebyla otázka alkoholu, byly by důvody pro rozvázání pracovního poměru pro závažnost tohoto jednání,“ podotkl státní zástupce.

Poškozený muž, který byl opilý a nemohl se bránit, podle žalobce neuplatnil náhradu škody. „Poškozený byl při sjednávání dohody o vině a trestu předvolán na státní zastupitelství. Nikdy neučinil žádné prohlášení, kterým by požadoval náhradu škody. Nedostavil se na jednání na okresní státní zastupitelství, ale ani dnes k soudu. Mám pocit, že pro něj je to uzavřená záležitost,“ řekl žalobce David Pivoda. Dohoda o vině a trestu je pravomocná.