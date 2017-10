Svařáček, jitrnička i kožešiny. Náměstí ovládly farmářské trhy

Provoněný páteční den zažili návštěvníci hranického Farmářského trhu na Masarykově náměstí, který se konal 6. října od 9 hodin. Ve stáncích bylo k vidění spoustu masných výrobků, medu, ale i kožešin nebo pomůcek do domácnosti.

„Líbí se mi to tady. Vždycky se přijdu podívat a dám si svařáček nebo medovinu na zahřátí a nějakou pochutinku. Myslím si, že dělat farmářský trh vícekrát je zbytečné a dvakrát za rok to stačí,“ zmínila se i o konání trhů návštěvnice Milena Kolářová.



I důchodce Arnošt Mück si na trzích přišel na své, i když jeho oblíbenou zabíjačkovou polévku letos neměli.

„Člověku se napasou oči. Mám rád jitrnice a všechno takové, co pochází ze zemědělství. Vždycky se nabaštím, tak je to dobré,“ řekl s úsměvem.

Medu je málo

Opravdu každý kdo přišel, dal si nějakou dobrotu ze stánků. Tu pražené ořechy, tam bramborák nebo medovinu. A právě o medu a letošní situaci se rozpovídal včelař Zdeněk Pomlka z Hustopečí nad Bečvou.



„Je fakt, že loni to nebylo nijak slavné a letos to je ještě horší. První snůška byla celkem dobrá, ale potom přišlo velké vedro, takže to květenství sice proběhlo, ale nedalo nic,“ řekl.



Taky se vyjádřil k situaci okolo kradení cizích včelstev, o kterých se letos v médiích hodně mluvilo. Zdeňku Pomlkovi sice letos nikdo včelstvo ani med neukradl, zkušenosti s okradením ale má.



„Starat se o včely vyžaduje určité úsilí a náklady. Jsou dvě možnosti, buď to můžete koupit, nebo ukrást. Patřím mezi ty, kteří v minulých letech okradeni byli, ale není to každý rok a pravidelně. V současné době je pro mě ta tendence klesající,“ vyjádřil se ke krádežím včelař.