V naší galerii najdete vybraná menu z podniků v Hranicích a v Přerově, kde si můžete husí specialitu objednat.

Pokud vlastníte restauraci a v seznamu zatím nejste uvedeni, zašlete svou nabídku na email: ondrej.dluhi@denik.cz, rádi ji do přehledu přidáme.

Rodinné obědy budou restauracím chybět

Na dozlatova propečenou svatomartinskou husu se zelím a knedlíkem proudily ještě před rokem do přerovských restaurací davy lidí. U pečínky a sklenice mladého vína se scházeli dobří přátelé a tradiční pokrm se stal neodmyslitelnou součástí rodinného oběda. Letos ale nic z toho neplatí.

Přerovské restaurace se i přesto, že musely kvůli koronaviru dočasně uzavřít provoz, rozhodly, že své hosty o tradici nepřipraví. Lidé dostanou oblíbené svatomartinské menu u výdejního okénka a někde nabízejí i rozvoz jídla.

„Pro svatomartinské menu si mohou přijít zákazníci od středy 11. do neděle 15. listopadu k výdejnímu okénku a jídlo budeme rozvážet i po Přerově. Zájem naštěstí je, protože lidé vědí, že to děláme dobře. Nikdy to ale nebude takové, jako když se v restauraci sejde rodina, nebo si na husu zajdou zaměstnanci firmy. Budeme rádi, když se dostaneme na třicet procent standardního provozu,“ řekl spolumajitel vyhlášené restaurace U Labutě Ladislav Šimek.

Výdejní okénko je otevřené od 11 do 18 hodin, vždy je ale lepší si jídlo objednat předem. Podnik, který před lety zvítězil v prestižní gastronomické soutěži o nejlepší svíčkovou a zařadil se mezi top desítku restaurací v anketě Maurerův výběr Grand Restaurant, chce i v nelehké době udělat všechno pro to, aby si hosté na svatomartinské huse pochutnali. I když nebudou moci kuchaři poděkovat za dobré jídlo osobně.

„Svatomartinskou husu pečeme standardním způsobem, plněnou jablky a švestkami. Základem je pořád ji přelívat, aby chytla tu správnou zlatavou barvu, držela vláhu a byla šťavnatá. Nejdůležitější ze všeho ale je, mít čerstvou surovinu. Pokud husu koupíte mraženou, nikdy to nebude ono,“ přiblížil Ladislav Šimek.

K typické české pochoutce se servíruje dušené bílé a červené zelí. „K huse tentokrát podáváme dýňový knedlík,“ upřesnil. Součástí svatomartinského menu je i předkrm - kachní roládička s jatýrky, jablka s křenem a domácí chléb. Kuchaři uvaří také dva druhy polévek - smetanovou dýňovou s moravským špekem a husí vývar s drůbky a podzimní zeleninou.

Víno i balíček pro dva

Zklamat své stálé hosty nechce ani restaurace Angus v Galerii Přerov, kde připravují tříchodové menu.

„Lidé si mohou objednat buď pečené husí stehýnko nebo prsíčko s červeným a bílým zelím, podáváme ho s bramborovým a špekovým knedlíkem. Jako předkrm je paštika z husích jatýrek s brusinkami a šípkovou marmeládou a husí kaldoun se zeleninou a nudlemi,“ přiblížila manažerka restaurace Silvie Skřečková.

Pro svatomartinské menu si mohou přijít zákazníci k výdejnímu okénku.

„Pro nás je ideální, když si jídlo objednají předem a my jim ho připravíme. Jsme vděční za každého zákazníka,“ řekla s tím, že restaurace denně vaří i meníčka.

„Vydáváme menu u okénka v době od 11 do 14 hodin, abychom zaměstnancům, kteří k nám pravidelně chodili na obědy, alespoň trochu ulehčili situaci a nebyli v práci o hladu. Protože je doba složitá, šli jsme s cenami trochu dolů,“ poznamenala.

Svatomartinskou husu zařadili ve středu 11. listopadu jako součást obědového menu také v přerovské restauraci U Bukáčků, která při objednávce nad 250 korun rozváží jídlo zdarma. Zájemci dostanou pokrm do krabičky u výdejního okénka. Tradiční českou specialitu bude restaurace nabízet až do soboty - výdejní okénko je otevřeno denně od 11 do 19 hodin.

„Objednali jsme v menším množství i svatomartinské víno, takže letos naše zákazníky překvapíme i novinkou - balíčkem pro dva. Kromě polévky, paštiky a hlavního chodu v podobě pečené husy bude jeho součástí i láhev vína a dezert. Za balíček pro dva zaplatí zákazníci 860 korun,“ uzavřel majitel přerovské restaurace U Bukáčků Igor Tadić.