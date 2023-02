V posledních letech tvoří autor svá díla převážně v elektronické verzi. „Základní skici kreslí v iPadu a hlavní práci dodělává v grafickém tabletu. Hotové dílo pak tiskne v inkoustové tiskárně na speciální grafický papír. Jedná se o celosvětový trend moderní grafiky,“ vysvětlil Marek Suchánek.

Dále tvoří metodou vyřezávaného papíru. Takzvaný papercut vychází z už zapomenutých starých technik jarmarečních tisků nebo vyřezávání portrétních siluet. Metoda papercutu dává obrazům stejný řád a vzhled. Jde o několik vrstev vystříhaných papírů položených na sebe, které vytvářejí portrét lidí.

V květnu 2022 mu vyšla kniha Mimosezóna, která originálním způsobem spojuje obě jeho profese. Výtvarníka i textaře. V ní svoje texty doplnil i o vlastní ilustrace.

Mimosezóna tak balancuje na pomezí mezi výtvarnou a textovou publikací, ilustrace nesou autorův typický rukopis, který známe z jeho komiksů nebo volné tvorby.

Mimosezóna je hezky graficky upravena, vysázena, vytištěna na kvalitním papíře. Má přebal, který lze po sundání rozložit v plakát s autorovou ilustrací. Na samotných deskách knihy je pak kompletní diskografický přehled Švejdíkovy tvorby se soupisem všech písní.

Kniha Mimosezóna je primárně výběrem ze Švejdíkových textů, které napsal pro svoji dlouhá léta domovskou skupinu Priessnitz, se kterou se proslavil zejména v devadesátých letech, ale také pobočnými projekty Umakart, Jaromír 99 & The Bombers, Kafka Band a aktuální Letní kapelou, jež právě v těchto dnech na značce Indies Scope debutuje eponymním albem.



„Je také autorem komiksové trilogie Alois Nebel, podle které poté vznikl úspěšný a oceňovaný film. Toto dílo vytvořil spolu se spisovatelem Jaroslavem Rudišem a režisérem Tomášem Luňákem. Autorsky se podílel na komiksové adaptaci románu Franze Kafky Zámek nebo oceňovaného komiksu Bomber,“ doplnil vedoucí střediska muzea a galerie Marek Suchánek.

Expozice je k vidění do neděle 12. března, a to mimo pondělí každý den od 9 do 12.30 a od 13 do 16 hodin, v neděli pak do 17 hodin. Vstup je zdarma.