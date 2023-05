V jiném, skoro tajuplném světle, se předvedou v pátek 26. května hranická muzea a památky. Hranická muzejní noc otevře své brány od 17 do 23 hodin. Navštívit můžete ve večerních hodinách starou radnici, synagogu, zámek, Galerii M+M nebo židovský hřbitov.

Výstava z názvem Historické cukrárny aneb Mlsání našich babiček ve výstavním sále na Staré radnici v Hranicích. | Foto: Jiří Necid

Po celý večer je připraven bohatý program pro děti i dospělé. Všechny vstupy do muzeí a památek jsou zdarma.

Stará radnice

Ve výstavní síni Stará radnice je k vidění výstava Historické cukrárny aneb Mlsání našich babiček a výstava Retrogaming, na které si můžete zahrát staré PC hry. Od 20 do 22 hodin zde bude hrát kapela Last Minute. Tvořivé dílny pro děti s podtitule vyrob si svůj počítač budou k dispozici od 17 do 19.30.

Tajuplný zámek

Noční prohlídka zámku je na programu v 17 a v 18 hodin, zde je vstupné 30 korun. „Z důvodu omezené kapacity doporučujeme rezervaci předem v TIC Hranic,“ informovala Městská kulturní zařízení Hranice.

Galerie Severní křídlo zámku ukáže výstavu NEkaple a NEkostely Olomouckého kraje. V Muzeu na zámku je k vidění stálá expozice Hranice na mušce a model historického jádra Hranic. Od 17 do 20 hodin vytvoří zájemcům zkušený kreslíř kreslenou vzpomínku – karikaturu.

Tajemné Hranice

Zažít můžete také Tajemné Hranice. Prohlídka historického centra Hranic začíná v 17 hodin ve dvoraně zámku. I zde je vstupné 30 korun a z důvodu omezené kapacity si můžete rezervaci zajistit předem v TIC Hranic.

Synagoga a Židovský hřbitov

Na bohatý program láká také výstavní síň Synagoga. Vedle výstavy Evy Prokopcové čeká návštěvníky od 17.30 hodin přednáška o židovské slavnosti sklizně Šavuot – svátek týdnů.

V 19.30 předvede židovské tance skupina Rut. Ta zároveň chystá pro fanoušky tance i workshop, které bude vyučovat. Smíšený komorní pěvecký sbor Harmonia vystoupí v Synagoze od půl desáté večer.

Své brány otevře také Židovský hřbitov. Zpřístupněn bude k individuálním prohlídkám, vstup je tedy na vlastní nebezpečí, proto baterku raději s sebou.

Galerii M+M

Výstava dětských prací ZUŠ Hranice bude ke zhlédnutí v Galerii M+M. Mezi 17 a 22 hodinou vystoupí postupně Ženský komorní sbor Hranice, Smíšený sbor Parsong z Paršovic a přidá se Pěvecký sbor Klubu seniorů Hranice.

Retro kočárky a panenky

V bývalé prodejně Váhala na Masarykově náměstí můžete navštívit výstavu Retro kočárky a panenky.