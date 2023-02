Částka, kterou se na transparentním účtu platformy Donio podařila vybrat, je 105 219 korun.

Ochrnutému Františku Pavelkovi, který žije v Domě s pečovatelskou službou v Hranicích, pomohlo během 60 dnů celkem 82 dárců. Nejvyšší dar byl 10 tisíc korun.

Příběh obyčejného kluka

František chtěl být řidičem kamionu, ale tento sen se mu splnil jen částečně. Několik let jezdil se staršími náklaďáky. Časem se vypracoval na nový kamión, se kterým už ovšem ze zdravotních důvodů nebyl schopen vyjet.

„Roztroušená skleróza mu udělala čáru přes rozpočet a dost podstatně mu změnila život zrovna ve chvíli, kdy dostal nové, moderní auto, se kterým už neodjel,“ zavzpomínal na mládí Františka zakladatel sbírky Vlastimil Tůma z firmy Autocentr Servis TDG, s.r.o., která drží patronát nad těžce postiženým Františkem Pavelkou.

Nejdříve k chůzi používal jednu francouzskou hůl, pak dvě, potom klasický invalidní vozík a teď už je téměř patnáct let úplný ležák.

„Jedinou možnost, jak se dostat ven, což je pro něj národní svátek, je elektrický invalidní vozík ovládaný přes joystick bradou plus pečovatelka,“ pokračoval Vlastimil Tůma.

Rehabilitaci má třikrát týdně hodinu a půl, měsíčně to zatím stojí 3700 korun. Platí ji ze státního příspěvku a z důchodu, který by měl pokrýt běžné potřeby jako je nakupování, úklid a hygienu, což jsou všechno činnosti, které sám vůbec nezvládne. „Rehabilitaci by František potřeboval alespoň každý druhý den dvě hodiny, aby to mělo nějaký citelný efekt s ohledem na fakt, že mu čím dál více ochabují svaly, nemůže si to ovšem dovolit, je to doslova vězeň ve svém těle,“ pokračoval Vlastimil Tůma.

Ochrnutý František, vězeň ve svém těle. Přátelé z Hranic pro něj založili sbírku

Co nám napsal František?



Rád bych upřímně poděkoval společnosti Donio i všem dárcům za pomoc z bezvýchodné životní situace. Nemocný jsem už 27 let, trpím roztroušenou sklerózou, která mi dost podstatně změnila život. Začalo to úplně drobným zakopáváním a zhoršováním jemné motoriky. Můj zdravotní stav se neustále postupně zhoršoval, nyní trávím již patnáctý rok na posteli jako úplný ležák.



Srdečně děkuji všem, kteří mě podpořili a samozřejmě taky těm, kteří se o mě tady v Domě s pečovatelskou službou v Hranicích vzorně starají. Přístup zdejšího personálu ke mně jako k postiženému člověku je příkladný a jsem za tuto péči opravdu vděčný.



Perfektně se také zachoval Hranický týden, který mi věnoval titulní stránku a tak se podařilo rychle navýšit celkovou částku.



V neposlední řadě děkuji všem pečovatelkám, terapeutovi, lékařům a ostatním lidem bez jejichž pomoci bych se jen těžko obešel.



Po šedesáti dnech trvání sbírky se na mém transparentním účtu sešlo 105 219 korun. Tyto prostředky použiji na úhradu dlouhodobé rehabilitace. Pro tyto účely hledám fyzioterapeuta, který by mě mohl navštívit alespoň dvakrát týdně .



Zároveň pokud by měl někdo chuť a čas mi pomoci s nakupováním, krmením, osobní hygienou a sem tam se mnou šel na procházku, tak prosím o kontakt na telefonním čísle 603 295 985.



Všechny Vás zdravím z postele



Váš František

