Meruňky pomrzly, švestky a hrušky téměř nejsou, jablka opadávají ze stromu a pochutnají si na nich nanejvýše vosy. Majitelé pálenic na Přerovsku tak mizernou úrodu, jaká je letos, nepamatují. Mnozí už kvůli nedostatku ovoce a cenám energií omezili provoz pálenic. Doufají, že se situace zlomí alespoň na podzim.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Liba Mátlová

„Letošní úroda je bídná a mezi starými paliči se dokonce vykládá, že je to nejhorší sezona za posledních třicet let. Protože je ovoce málo, pálíme jen jeden den v týdnu. Snad se to zlomí v říjnu nebo listopadu,“ doufá Oldřich Nesvadba, provozovatel pěstitelské pálenice ve Vlkoši.

„První vždy pálíme třešně a většinou k nám lidé přivezou od 100 do 150 litrů kvasu. Měl jsem tu i zákazníky, kteří přivezli 300 litrů třešní, ale druhým dechem dodali, že strávili asi týden prací. Jakmile se blížíme k zimě, přibývá pálení z vykvašených jablek a švestek, průměrně je to tak 200 litrů kvasu na osobu,“ upřesňuje.

Podle zkušených pěstitelů jsou předpovědi špatné. „Neočekáváme, že by se to mělo výrazně zlepšit. Z meruněk není vůbec nic, mirabelka žádná, občas nějaké skoré švestky, které dozrávají na Annu. Lidé většinou dovezou směsku ovoce, které jim na zahradě zbylo,“ popisuje a vyjmenovává hlavní důvody špatné úrody.

„Zima byla dlouhá, do toho vstoupily přízemní mrazíky a dílo zkázy dokonala vichřice s kroupami, které ovoce poničily. Někteří sadaři tak nemají téměř nic,“ říká.

Někdo si dokonce koupí ovoce, připraví z něj kvas a doveze do pálenice. Celkové náklady se tím ale výrazně prodraží. „Nevím, kolik lidí bude ochotno zaplatit za ovoce, a pak ještě za pálení - to už je částka téměř dvojnásobná. Dobře udělali ti, kteří zpracovávají loňský kvas, i když je to náročnější,“ poznamenává.

V pálenici ve Vlkoši přitom pamatují roky, kdy se provoz téměř nezastavil. „Ve tři ráno jsem byl v pálenici, pak mě vystřídal otec, který tam byl až do večera. Podle pamětníků bylo dříve ovoce tolik, že byl čtyřiadvacetihodinový provoz a lidé se jen střídali u strojů. Teď jsme rádi, když je v pálenici otevřeno ve středu a v pátek,“ posteskne si.

Lépe na tom nejsou ani ostatní pálenice na Přerovsku. Když zavoláte do Pavlovic u Přerova, ozve se jen záznamník se strohým vzkazem.

„Dobrý den, upravili jsme otevírací dobu z důvodu slabé úrody ovoce a drahé energie. Otevřeno je v pondělí, úterý a ve středu, vždy od 8 do 18 hodin, mimo polední přestávky. Zavřeno je ve čtvrtek, v pátek, sobotu i neděli. Lidé by tedy měli volat pro přihlášení na pálení jen v dnech, kdy je otevřeno,“ oznamují majitelé pálenice.

Slabou úrodu hlásí také v Hustopečích nad Bečvou. „Tady není nic. Meruňky pomrzly, letní jablka byla slabá, hrušky a švestky téměř nic. Možná budou nějaká pozdní jablka, ale to je tak asi všechno,“ shrnuje Ivan Šindler, provozovatel pálenice v Hustopečích nad Bečvou.

Příroda podle něj letos opět ukázala, co umí. „Na vině je dlouhá zima, která panovala. Jablka nebyla opylovaná, protože jaro bylo skokové a provázely ho výkyvy počasí. Momentálně pálíme jablka a švestky, ale co do množství, bude objem výroby mnohem menší. Je to slabší tak o 70 procent,“ uzavírá.