Lukáš s Veronikou se snaží jít ve šlépějích prarodičů a vše kolem statku a zemědělství udržovat a rozvíjet. Pěstování a zpracování levandule je dnes již tou hlavní činností, které se tady věnují.

Prvních 500 kusů levandulových keříků na zdejším statku zasadili v roce 2014. Rozloha levandulových ploch činí nyní už necelé čtyři hektary, avšak stále přibývají další. Většinu levandulové produkce zpracují přímo na statku. V obchůdku v budově bývalé hasičské zbrojnice si pak mohou návštěvníci zakoupit většinu z produktů, které se zde vyrábí. V tomto malém krámku fungují od roku 2017.

Za návštěvu stojí také vedlejší expozice s informacemi o pěstování levandule a s fotografiemi z akcí pořádaných na statku. Najdete tu také obrázky místní malířky paní Marie Janoščákové.

Levandulový statek nabízí široké spektrum aktivit. Rodiče s dětmi využívají rádi levandulovou stezku, z níž mohou sledovat i stádo oveček na přilehlých pastvinách. Oblíbené je také pořádání pikniků, které se odehrávají přímo na pěstebních plochách. Ty jsou také dějištěm masáží, levandulových svateb nebo lekcí jógy. Zajímavé je určitě také spojení levandule a dobré kávy, kterou lze ochutnat ve vlastních kavárnách a bistrech v Olomouci či Zábřehu.

Všechna zde produkovaná levandule má od samotného počátku pěstování BIO certifikaci. Že tady levanduli pěstují opravdu s láskou je poznat i z komentovaných prohlídek přímo na statku.

Již tradičně se tu koná také Levandulový festival. Letos 5. a 6. červencev se uskutučnil osmý ročník této akce. Návštěvníky lákal nejen na levandulové produkty, ale i fajn kapely, přednášky, kulinářskou show Honzy Rimplera, lidové tance, kroje a na sortiment od lokálních farmářů a výrobců.

Pokud vás, milí čtenáři, povídání a fotografie zaujmou, nezapomeňte si poznačit do kalendáře na příští rok právě Levandulový festival v Bezděkově. Zajeďte si užít dva dny plné zábavy, skvělé hudby, dobrého jídla a hlavně levandule. A pokud budete mít cestu kolem i jindy než v prvním červencovém týdnu, klidně se zastavte. Krásně to tady voní a je co obdivovat.

Karel Machyl