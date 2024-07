Olomoucko

Pohoda u Trojice s Jankem Ledeckým

KDY: pátek 12. července 2024, od 16:30

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Série letních koncertů Pohoda u Trojice na olomouckém Horním náměstí začíná atraktivní koncertní šňůrou. V rámci oslav 25. výročí Rádia Blaník tam vystoupí Blanická kapela (16:35), Petr Kolář (17:35), Tereza Mašková (18:30), Olga Lounová (19:55) a Janek Ledecký (21:05).

close info Zdroj: Deník/František Berger zoom_in Pohoda u Trojice na Horním náměstí v Olomouci

Mrskley RockFest

KDY: sobota 13. července, od 13 hod

KDE: Mrsklesy, sportovní areál

ZA KOLIK: předprodej 350 Kč, na místě 420 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený festival vesvém třetím ročníku naservíruje různé rockové žánry. Na podiu to mimo jiné rozjedou Reflexy, Abraxas, Mucha či metalová hvězda z Budapešti Heedless Elegance. Chybět nebude ani herní zóna pro děti. Pivo, drinky a občerstvení všeho druhu zajištěno.

Liquid mejdan v Zahradě

KDY: sobota 13. července 2024, od 19 hod

KDE: Bar Zahrada u tř. Svobody, Olomouc

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Liquidfunk dnb mejdan v kouzelném venkovním baru Zahrada v centru Olomouce. Brněnská banda LIQUIDATORS vás společně s LadiSem a jeho saxofonem rozhoupe a potěší tou nejvytříbenější selekcí, jakou si lze představit. Jako další host se představí pražský mág FOURSEASON a jako poslední to rozjede lokální olomoucká legenda NOVICE. Těšit se můžete na vymazlené dobroty z grillu, luxusní pivečka a drinks a samozřejmě na skvěle strávený den u kvalitní muziky a v dobré společnosti.

J.A.R. a Monkey Business

KDY: sobota 13. července 2024, od 19 hod

KDE: Amfiteátr v zámeckém parku, Velká Bystřice

ZA KOLIK: 800 Kč

PROČ PŘIJÍT: Letní hudební pecka: dvojkoncert J.A.R. a Monkey Business v bystřickém amfiteátru. Divoká funky jízda legendárních kapel plná roztančených hitů a skvělé zábavy.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Monkey Business

Vintage Market

KDY: sobota 13. července 2024 10-17 hod

KDE: Letní kino, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Oblečení, šperky, keramika, bylinky, dekorace a spousta dalšího v olomouckém Letňáku. Přijďte si nakoupit pěkné kousky k vodě, nebo jen tak pro radost, na sebe, do bytu, bude opět z čeho vybírat. Čeká vás spousta retro kousků i nových designových věcí, desítky stánků i bohaté občerstvení.

Na příkaz císaře na Sovinci

KDY: sobota 13. a neděle 14. července vždy od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 530 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: V čase začátku prázdnin zahajují na Sovinci 31. sezonu historických akcí na hradě Sovinec. Připravena je mimořádně rozšířená jubilejní akce z Velké trojky s názvem Na příkaz císaře aneb velkolepý rytířský turnaj, která se uskuteční na hradě Sovinec již tento víkend. Můžete se těšit na vystoupení šermířů ze skupiny Markus-M a na těžkooděnce v plné zbroji Taranis, kteří spolu předvedou nejen krátká šermířská vystoupení, ale také každý den v 13:15 scénický rytířský turnaj. Vystoupí i úžasní Komedianti na káře se svými žonglérskými kousky a pohádkou pro všechny Princ Bajaja. Také ale nebude chybět sokolník Monti a jeho dravci v sokolnickém dvorci.

close info Zdroj: Deník/Petr Jiříček zoom_in Šermíři a kejklíři na Sovinci

Přerovsko a Hranicko

Festival Velká Morava

KDY: sobota 13. července od 14.00

KDE: louka v parku Michalov

ZA KOLIK: 850 korun

PROČ PŘIJÍT: Město Přerov, významné místo Velkomoravské říše, vás zve na oslavu své historie. Vystoupí Legendy se vrací, O5 a Radeček, Anna K., Janek Ledecký, Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Pokáč, Ewa Farna a No Name.

Víno a šermíři na Helfštýně

KDY: sobota 13. července, od 14 hod

KDE: hrad Helfštýn

ZA KOLIK: 200 Kč, snížené 100 Kč. Degustace vína: 100 Kč (zahrnuje ochutnávku 6 vzorků slováckých vín).

PROČ PŘIJÍT: Speciální prohlídky Helfštýna s originálním programem. Degustace několika vzorků vín vinařství Dvůr pod Starýma Horama. Družina Jana Jindřicha Lucemburského oslaví tradice, píli a pracovitost místního lidu. Program také doplní hudební a taneční doprovod v podání cimbálové muziky a folklórního souboru Buchlovice. Dále se můžete těšit na vystoupení šermířské a divadelní skupiny Malberg a skupiny historického tance Malartes.

Setkání dechovek v Dřevohosticích

KDY: sobota 13. července - neděle 14. července

KDE: zámecká zahrada Dřevohostice

PROČ PŘIJÍT: Letos tuto kulturní akci odstartuje v sobotu 27. července od 20 hodin držitel dvou hudebních cen Anděl Tomáš Kočko a orchestr. Po skončení koncertu se v zámecké zahradě uskuteční taneční veselice, tentokrát s kapelou Somkie revival. Nedělní program bude tradičně zahájen mší svatou, která se uskuteční pod širým nebem v zámecké zahradě od 13.30 hodin. O hodinu později se už na podiu vystřídají kapely Wegry z Polska, Bludověnka z Bludova, Křídlovanka a Stříbrňanka. V programu vystoupí také děti z dřevohostické Mateřské školy, mažoretky TS Stars a TS Tadomi z Dřevohostic.

close info Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová zoom_in Setkání dechových hudeb v Dřevohosticích

Židovské Hranice

KDY: sobota 13. července od 14.00

KDE: sraz u Turistického informačního centra v Hranicích

ZA KOLIK: 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Pro zájemce o židovskou historii jsou připraveny komentované prohlídky po historickém jádru města. Součástí prohlídkové trasy je někdejší židovské ghetto, synagoga, proluka u synagogy s instalací od umělecké kovářky Christine Habermann von Hoch. Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru na zámku. Kapacita prohlídky je 35 osob.

Odpoledne s dechovkou

KDY: neděle 14. července od 15.00

KDE: sportovní areál Rybníček, Olšovec

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Malá dechová hudba Rubín vystoupí u Rybníčka v Olšovci. Autobus, který pojede na tuto akci, bude odjíždět ve 14 hodin z Velké do Hrabůvky, Klokočí, Drahotuš a Hranic Šromotovo náměstí.

Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš

KDY: sobota 13. července od 10.00

KDE: výletiště u sokolovny Skalička

ZA KOLIK: plné vstupné 150 korun, studenti 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Soutěžní týmy budou připravovat kotlíkové guláše, které bude veřejnost chutnat a hodnotit. Připravený je i doprovodný program pro návštěvníky. O hudební doprovod se postará DJ Lucke.

Prostějovsko

Obléhání hradu Plumlov 1918

KDY:sobota 13. července od 9 hod

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: První světová válka aneb obléhání plumlovského hradu v létě 1918. Ukázky výcviku bojových jednotek, dobový život, přednášky o historii 1. světové války a výstroji tehdejších vojáků, ukázka bitvy (15-15:30).

Strašidlo Cantervillské pod Kosířem

KDY: sobota 13. července od 20.30. hod.

KDE: zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 599 – 1299 Kč podle sektoru

PROČ PŘIJÍT: Dnes už legendární divadelní představení od Oscara Wilda Strašidlo cantervillské můžete zhlédnout v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. V hlavní roli Hirama B. Otise alternují Martin Zounar a Roman Štabrňák. V dalších rolích můžete vidět Martina Poštu, Báru Štěpánovou, Hanku Sršňovou, Lukáše Tomana Pacelta nebo Kristiána Tomana. Pořadatelé upozorňují, že akce se koná ve venkovním prostředí, a to za každého počasí.

close info Zdroj: Deník / Jiří Kopáč zoom_in Zámek v Čechách pod Kosířem.

Letní slavnost při příležitosti 770 let obce Hrdibořice

KDY: sobota 13. července od 14 hod.

KDE: obec Hrdibořice

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslavami 770 let od založení obce ožijí v sobotu 13. července Hrdibořice. Pro děti bude připraven zdarma aquazorbing, bungee trampolína, skákací fotbal a nafukovací skluzavky. Těšit se můžete také na malování magnetek, soutěž hasičů, airsoft, malování na obličej nebo tombolu. O hudební doprovod se postará skupina Druhý dech a DJ Luděk Přikryl. Od 20 hodin pak začne diskotéka a na 22. hodinu je připravena ohňová show v podání Plameňáků. Chybět nebude samozřejmě ani bohaté občerstvení.

Castle Rave na letní scéně prostějovského zámku

KDY: sobota 13. července od 15 hod.

KDE: zámek Prostějov

ZA KOLIK: 290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hudební zážitek který se v Prostějově jen tak nevidí., to je třetí díl oblíbeného letního mejdanu Castle Rave na prostějovském zámku. Tentokrát pořadatelé rozdělili stage na liquid a deep na zámku a na after party si připravili pořádný neuro nářez. Hlavním hostem bude uznávaný český producent a DJ Madface , který je na scéně už víc jak 15 let. Překvapením na zámecké stage bude taky řezník Shmidoo, který si střihne dva sety. Na after party organizátoři vsadili na mladé umělce v čele s Raido. Tento mladý talent boří všechny hranice a jede neskutečným tempem. Druhý hlavní host after party bude Dr.Ax a jeho nekopromisní styl mixu v ukrutném tempu. Celý program doplní skvělí DJ´s z Gunfingers crew Switch & Crystal.

Jako další hosté se představí Gexan, výborný Liquerus nebo Nalim se svojí náloží deepu. Nesmí chybět ani Družbass DJ´s Harry Junior, Triddy,Eddi & The Man, Bury & Denula.

Šumpersko a Jesenicko

Šumperské Pomněnky nabídnou country i bluegrass

KDY: pátek 12. července od 19 hod.

KDE: Pavlínin dvůr, Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 280 Kč, v den akce 330 Kč

PROČ PŘIJÍT: Už posedmnácté připravuje na pátek 12. července šumperský dům kultury v areálu historického Pavlínina dvora tradiční přehlídku bluegrassové a country muziky pojmenovanou Šumperské Pomněnky. Letos na Pomněnkách oslaví významné výročí legendární kapela Bokomara, kterou před 40 lety založil brněnský muzikant Luboš Javůrek. Se svým sólo vystoupením zavítá po letech do Šumperka i první dáma českého folku Pavlína Jíšová. Je dvojnásobnou držitelkou ceny Porta i zakládající členkou kapely Žalman a spol.

Štreit na hradě Kolštejn představí Příběhy lidí

KDY: sobota 13. července od 16 hod.

KDE: hrad Kolštejn, Branná

ZA KOLIK: -

PROČ PŘIJÍT: Na hradě Kolštejn v Branné se v sobotu koná vernisáž výstavy Jindřicha Štreita pod názvem Příběhy lidí. Můžete se těšit na obnovenou sérii fotografií ze Sovinecka a Jiříkovska. Štreit vyrůstal v početné rodině v Stříteži nad Bečvou a po studiích na Pedagogické fakultě v Olomouci se usadil na Bruntálsku. Zaměřuje se zde na dokumentární fotografii. Ostře a bez pozlátka dokumentuje provinční prostředí. Na fotkách vidíme konflikt mezi tvrdou realitou a ledabylou propagandou, lidové zvyky i ,,pokleslou agitku“, nesnadný život v tomto kraji, ale i radosti všedního dne. Touhu lidí žít i s vědomím pocitu marnosti. Jako kronikář obce Sovinec přichází do rodin a má možnost dokumentovat také běžný život ,,malého člověka“ s jeho sny, s jeho touhou po Bohu, s jeho láskou k bližnímu, ale i s jeho bankrotem citů.

close info Zdroj: Lenka Hoffmannová zoom_in Kolštejn

Koncert jesenických kapel: Gillovi psi a Moss on Names

KDY: pátek 12. července od 19 hod.

KDE: zahrada Katovny, Jeseník

ZA KOLIK: v předprodeji 150 Kč, v den akce 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dvě nové jesenické kapel Gillovi Psi a Moss on Names se představí v zahradě místní Katovny. Posluchačům představí rock-stoner-metal v plném nasazení. Můžete se těšit na pořádný nářez známých tváří zkušených domácích muzikantů.

Dinosauří pohádka pro děti

KDY: neděle 14. července od 15 hod.

KDE: Zahrada Katovny - Jeseník

ZA KOLIK: v předprodeji 100 Kč, v den akce 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Docela malá pohádka o docela malém dinosaurovi. Prokazatelně nejstarší příběh, který můžete na českých jevištích vidět. Divoká hudba – divoký humor – divoké loutky Divadla DNO z Hradce Králové. Živě hrají, zpívají a tančí tyranosauři, sopka, přesličky, stegomyši a další. „Přijďte, dokud nevyhynem!“ zvou divadelníci. Představení trvá 45 minut a je vhodné pro děti od 3 let.