OLOMOUCKO

Dny evropského dědictví v Olomouci

KDY: pátek 6. - neděle 8. září

KDE: centrum Olomouce

ZA KOLIK: vstup volný (na některá představení či prohlídky třeba vstupenky)

PROČ PŘIJÍT: Několikadenní pestrý program s otevřenými památkami, koncerty, trhy a atrakcemi. V pátek večer zaplní Horní náměstí open-air představení Moravského divadla Manon Lescaut, v sobotu se tam pak na podiu už od dopoledne vystřídá několik kapel, souborů a účinkujících. Na příchozí bude v pátek a sobotu v rámci festivalu Oživ centrum čekat gastro a food zóna, zelený či fashion swap, tvořivé dílničky pro děti i farmářské trhy pod barevnými větrníčky. Na Dolním náměstí zažijete Flerjarmark, antikvariátní trhy i vědecké dílny, pokusy, hlavolamy, šifry či ochutnávka rakouských specialit a marcipánový workshop. Během soboty a neděle se otevře veřejnosti na osm desítek olomouckých památek, chrámů, institucí, muzeií, galerií či běžně nepřístupných budov a míst, někde i komentovanými prohlídkami.

Řeka má duši

KDY: sobota 7. září, 14-22 hodin

KDE: náplavka, nábřeží J. Jařaba, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Olomoucká náplavka po letní technické pauze způsobené vypuštěnou Moravou opět oživá! Festival Řeka má duši zahájí ve 14 hodin pohádka divadla Tramtarie, dále vystoupí kouzelník Karel Pomahač a těšit se můžete na kapely D.U.Bmusic, Sugar&SpiceHoldingCompany, Bolek music, Ozembouch a další.

close info Zdroj: Deník/Petra Pelíšek zoom_in Festival Řeka má duši na olomoucké náplavce 2023

Chmelovy dožinkê

KDY: sobota 7. října, od 13 hod

KDE: Areál Amerika, Olomouc - Holice

ZA KOLIK: 150 Kč, děti do 15 let v doprovodu rodičů zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená přehlídka minipivovarů a řemeslně vařených piv v nádherném areálu Amerika. Svou proukci nabídnou: Rodinný pivovar Zichovec, Haksna Brewery, Pivovar Ládví Cobolis, Upside Down, Pivovar Madcat, Pivovar Mazák, Akciový pivovar Albert Michler, Pivovar Theodor, Topolský pivovar, Pivovar Stern. K tanci a poslechu zahrají: Cimbálovka Primáš, Get Ready, El Chuppa, Johnny Čurbes. Listování Lukáše Hejlíka. Speciality z udírny, pizza z pece, vegedobroty, makrely a spoustu dalších. Olomoucká dílna a bohatý program pro děti.

Retrovíkend na Poděbradech

KDY: sobota 7. a neděle 8. září

KDE: koupaliště Poděbrady u Olomouce, bistro Terasa

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Víkend, kdy se vrátíme zpět do minulosti! Dobové kulinářské speciality, mlečný bar i legendární české míchačky. V rámci sobotního programu proběhne soutěž o nejlepší retro kostým a od 18:00 diskotéka pod taktovkou Dje Reného Jančíka. Tak prohrábni skříň, najdi dobové módní kousky a stav se za námi, zvou pořadatelé.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Ilustrační foto

Rakouský den

KDY: sobota 7. září (10-22 hod)

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Ochutnávka rakouské gastronomie (tradiční tyrolské speciality, víno, pivo, vídeňská káva. Koncerty Dives, Goofy Cow. Kreativní stan pro děti, baletní a taneční vystoupení, workshop vídeňského valčíku, půjčovna šlapacích kár. Prezentace (Mozartova hudební dílna, sportovní turistika v Alpách, studium němčiny na Katedře germanistiky UPOL, rakousko-uherské flašinetářství.

Swingová tančírna na střeše

KDY: pátek 6. záři (18-21h)

KDE: střecha PřF UP Olomouc na tř. 17. listopadu

ZA KOLIK: 150 Kč/os na místě

PROČ PŘIJÍT: Swingová tančírna v oblacích na terase Přírodoědecké fakulty UP na Envelopě. Večer plný tance a živé hudby, v programu také workshop základních kroků pro začátečníky (v 19h). O hudbu se postará Maestro's Stompers. Občerstvení na místě nebude zajištěno, přineste si, co máte rádi. Akce se bude konat i v případě nepříznivého počasí.

Narozeniny Zahrady

KDY: sobota 7. září, od 16 hod

KDE: bar Zahrada, Mlýnská ul (u tř. Svobody, Olomouc)

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Třetí narozeniny půvabného venkovního baru Zahrada v historickém centru Olomouce. Těšte se na djs: 16 - 19 Dj Getz, 19 -22 Dj Rob R (UK/Sri Lanka). Narozeninové menu, japonské speciality od Michala Nestora. Po setmění Laser Hazer visual show.

Ecce Homo Historic a Šternberské slavnosti

KDY: pátek 6. - neděle 7. září

KDE: centrum Šternberka

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Přes dvě stovky vyparáděných motorových veteránů, spousta muziky, zábavy, pivních lahůdek i dobrot k zakousnutí v centru Šternberka. Od 6. do 8. září město hostí tradiční Ecce Homo Historic, spolu s přehlídkou a závody historických motorových elegánů ulice města ožijí v pátek a v sobotu také nabitými Šternberskými slavnostmi.

Lidový rok

KDY: pátek 6. - neděle 8. září

KDE: Zámecké náměstí, park a amfiteátr ve Velké Bystřici

ZA KOLIK: vstup volný. Koncert bratrů Ebenů 600 Kč.

PROČ PŘIJÍT: Tradiční folklorní festival s bohatým doprovodným programem a regionálními dobrotami. Program zahájí páteční koncert bratrů Ebenů, v sobotu a v neděli se pak v amfiteátru předvedou domácí i zahraniční soubory, taneční a hudební vystoupení doplní jarmark, pouťové atrakce i gastrozóna.

Týnecká folková zahrada

KDY: sobota 7. září, do 15 hod

KDE: Zámecká zahrada, Velký Týnec

ZA KOLIK: 100 Kč, děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: Folkový festival, zahraje Noční vlak, Fukanec, Vojta Kiďák Tomáško, Poslední šance Míry Ošance, RíRa, Janko Kulich a Kolegium.

Šelmování a Den rodin na Sovinci

KDY: sobota 7. a neděle 8. září vždy od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 540 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na Sovineckém šelmování se dozvíte zajímavosti z oblasti ochrany přírody, o šelmách v ČR, o činnosti záchranné stanice pro divoká zvířata nebo o sokolnictví. Můžete se těšit i na oblíbený Sovinecký rébus. Součástí akce je i Den rodiny, která se koná v neděli pod záštitou Moravskoslezského kraje – vstup pro rodiny zdarma. Cílem benefiční akce je přiblížit neformální péči o blízkého člověka a také pěstounskou péči široké veřejnosti. V rámci akce se můžete těšit na bohatý program pro rodiny s dětmi.

PROSTĚJOVSKO

Hasičský den

KDY: sobota 7. září, od 14 hodin

KDE: areál na Splávku, Prostějov - Domamyslice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další ročník akce k ukončení prázdnin pořádají dobrovolní hasiči z SDH Domamyslice. Kultovní letní občerstvení na Splávku ožije soutěžemi pro děti, ukázkou hasičské techniky i zásahu. K dispozici bude po celé odpoledne skákací hrad, pro děti bude i oblíbená hasičská pěna. Dospělí si budou moci zatančit a vyhrát něco z bohaté tomboly.

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in Hasičský den v Domamyslicích, 2.9.2023

Pohádkový les ve Skalce

KDY: sobota 7. září, od 13 hodin

KDE: Lázeňský park, Skalka

ZA KOLIK: 50 korun v předprodeji, 70 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Na účastníky Pohádkového lesa čekají dva okruhy o délce 3 a 1 kilometr. V ceně startovného je balíček sladkostí za absolvování trasy. Poslední vstup do Pohádkového lesa je v 18 hodin. V parku je připraven i zajímavý doprovodný program.

Smržická šlapka

KDY: sobota 7. září, od 7 hodin

KDE: sportovní areál, Smržice

ZA KOLIK: startovné 50 korun nad metr výšky, pod metr 20 korun

PROČ PŘIJÍT: Jedna z nepopulárnějších a nejmasovějších cykloturistických akcí v regionu střední Moravy napíše svůj další ročník. Klub českých turistů Smržice připravil pro účastníky velké množství zajímavých tras. Čtyři jsou pro horská kola, od délky 8 kilometrů až pětašedesátku. Silničáři budou mít o jednu trasu více. Ta nejkratší měří 15 kilometrů, královská o délce 176 kilometrů zavede cyklisty až na vrchol Pradědu v Jeseníkách.

Narozeniny v Kavárně u kapličky

KDY: pátek 6. září, od 16 hodin

KDE: Kavárna u kapličky, Čelechovice na Hané

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: První výročí své existence oslaví oblíbená Kavárna u kapličky v Čelechovicích na Hané. Pro návštěvníky bude připraveno speciální narozeninové menu. K tanci a poslechu zahrají Iveta Hajdová a Vratislav Kratochvíl.

Podzimní Restaurant Day

KDY: neděle 8. září, od 11 do 13 hodin

KDE: zahrádka Národního domu v Prostějově

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční akce, na které se představí amatérští regionální kuchaři a kuchařky, nabídne zajímavé speciality. Návštěvníci se mohou těšit na sušené sýry, baskické speciality, řezy, zákusky, buchty nebo dobroty z grilu. Hlášeny jsou i chobotnice nebo laskonky či domácí tlačenka a pivo.

close info Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil zoom_in Restaurant day v Prostějově

Zámek Fest 2024

KDY: sobota 7. září, od 16 hodin

KDE: Zámek - Pernštýnské náměstí, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Premiérový ročník hudebního festivalu Olomouc meets Prostějov na nádvoří prostějovského zámku. Postupně se představí pět skupin: Srevny Vaštar, Durchumdurch, Leeborn, Contrust a Skovka.

PŘEROVSKO a HRANICKO

Ve jménu krále

KDY: sobota 7. září od 10.00 do 22.00

KDE: park Michalov, Přerov

ZA KOLIK: 10.00 - 16.00 zdarma, 16.00 - 22.00 dospělí 150 korun a děti 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Akce bude rozdělena na dvě části – ta od 10 do 16 hodin bude bezplatná a nabídne například jarmark, ukázky historických tanců, vystoupení kejklířů, šermířů, sokolníka a dobových muzikantů. Pokud chtějí ovšem návštěvníci zažít tu pravou středověkou atmosféru, budou muset vstoupit do placené části programu, která je naplánována v čase do 16 do 22 hodin. V tomto časovém rozmezí se uskuteční rytířská klání. Těšit se můžete na poslech kapel, šerm, španělskou jezdeckou školu a ohňovou show.

Za historií přerovských vinohradů

KDY: sobota 7. září od 8.00

KDE: start od vinárny U Červené kočky

ZA KOLIK: děti do 10 let 40 Kč, členové KČT 60 Kč, ostatní 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Šestý ročník turistického pochodu po stopách vinohradů. Vybrat si můžete ze dvou tras. První je dlouhá 16 km, druhá měří 23 km. Obě cesty vedou přes vinárnu u Hanačky, vinohrad Matelových a vinici Vinum Predmostensis, kde je možné zakoupit si degustační vzorky vína.

Dny evropského dědictví

KDY: sobota 7. září - neděle 8. září

KDE: Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zpřístupnění památek široké veřejnosti s doprovodným programem. Své brány lidem během víkendu otevře například pozorovatelna na Švédských šancích, židovský hřbitov, památník lovců mamutů, skleník v Michalově a další. Akce proběhne v Přerově. V Hranicích připadají Dny evropského dědictví na 14. září.

Oslavy 50 let drahotušského fotbalu

KDY: sobota 7. září od 9.30

KDE: fotbalové hřiště Drahotuše

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Oslavy 50 let drahotušského fotbalu. Od 9.30 je na programu fotbalový zápas přípravek SK Hranice, v 11.00 se uskuteční exhibiční zápas TJ Sokol Drahotuše Svobodní vs. Ženatí. Ve 14.00 se utká stará garda Drahotuše se Sigiteam, za který hraje například Antonín Panenka, Ladislav Vízek či Horst Siegl. Od 17.00 vystoupí skupina Gradace.

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in Horst Siegl a Tomáš Řepka.

Hra nezná Hranice

KDY: neděle 8. září od 15.00

KDE: začátek u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí v Hranicích

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tvořivá procházka pro rodiny s dětmi ve věku od 7 do 12 let. Účastníky čeká pěší chůze, pozorování, tvorba a debatování. Putování městem bude plné úkolů, které nám poodhalí, jak si hrají architekti. V roli průvodkyně na cestě nejen za architekturou se představí Michaela Johnová Čapková. Rezervace: edukace@amop.cz

Letní kino: Beetlejuice Beetlejuice

KDY: pátek 6. září od 20.30

KDE: Letní kino Hranice

ZA KOLIK: 130 korun

PROČ PŘIJÍT: Snímek vypráví příběh tří generací rodiny Deetzových, které se po nečekané rodinné tragédii vracejí domů do Winter River. Život Lydie, kterou stále pronásleduje Beetlejuice, se obrátí vzhůru nohama, když její vzpurná dospívající dcera Astrid objeví na půdě tajemný model města a omylem se otevře portál do posmrtného života. V obou říších se rodí problémy a je jen otázkou času, kdy někdo třikrát vysloví Beetlejuicovo jméno a rozpustilý démon se vrátí, aby rozpoutal chaos jemu vlastní. (komedie, fantasy, režie: Tim Burton)

ŠUMPERSKO a JESENICKO

28. Lázeňské slavnosti v Dolní Lipové

KDY: pátek 6. září a sobota 7. září

KDE: Schrothovy lázně Dolní Lipová

ZA KOLIK: -

PROČ PŘIJÍT: Schrothovy léčebné lázně v Dolní Lipové pořádají 28. Lázeňské slavnosti. Ty odstartují v pátek tradičním lázeňským lampionovým průvodem, který začne v 19.30 hodin. Následovat bude ohnivá show Akáda meče a blesky, která dodá večeru nezapomenutelnou atmosféru. Sobota pak bude plná aktivit pro celou rodinu. V 11 hod. proběhne slavnostní otevření nového hotelu Slezský dům. Celý den budou provázet koncerty, sportovní aktivity a další kulturní program, který vyvrcholí večerními koncerty významných umělců včetně show revivalových skupin Elan a Guns n' Roses. Kromě nich vystoupí během dne také například Martin Maxa nebo Kamélie.

V Postřelmově vystoupí Ivan Ženatý a Martin Kasík

KDY: pátek 6. září od 17 hod.

KDE: Dům kultury Postřelmov

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč, děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si vychutnat mimořádný hudební večer s hvězdami současného hudebního světa. Čeká nás koncert dvou světových mistrů - houslisty Ivana Ženatého a klavíristy Martina Kasíka. Uslyšíte díla Sergeje Rachmaninova, Bohuslava Martinů a George Gershwina.

V Novém Malíně slaví hody

KDY: víkend 6. až 8. září

KDE: Nový Malín

ZA KOLIK: -

PROČ PŘIJÍT: Tradiční hody v Novém Malíně se uskuteční o víkendu 6. až 8. září. V pátek je zahájí Dechový orchestr Zábřeh, který zahraje od 19 hod. na náměstí filmovou hudbu. V sobotu se na stejném místě koná od 17 hodin Malínfest. Hodovou neděli zahájí v 9 hod. mše svatá v místním kostele Narození Panny Marie, o muziku a moderování se postará DJ Casper, k vidění bude aerobik i mažoretky. Odpoledne zahraje cimbálovka CML Šumperk a vše zakončí od 17 hod. Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta.

Do Šumperka se sjedou modeláři

KDY: sobota 7. a neděle 8. září vždy od 8 hod.

KDE: Dům kultury Šumperk a Pavlínin dvůr

ZA KOLIK: dospělí 150 Kč, dítě od 15 do 18 let 50 Kč, děti do 15 let vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Šestý ročník mezinárodní výstavy a soutěže plastikových a papírových modelů tanků, letadel, aut, lodí i figurek Modelfest Šumperk budeve dvoudenním formátu. Pro děti i dospělé je připraven zábavný program a tematické workshopy. V doprovodném programu v Pavlínině dvoře v sobotu uvidíte vojenskou techniku včetně vojáků v dobových uniformách z 2. světové války. Hlavním lákadlem bude německý stíhač tanků Hetzer a tančík Praga. Novinkou pro tento ročník je airsoftová střelnice. Uvidíte nespočet airsoftových zbraní a možná i taktickou ukázku. Aero klub Šumperk opět představí svá letadla.

Mezinárodní hudební festival Karel Ditterse z Dittersdorfu začne v Jeseníku

KDY: sobota 7. září od 19 hod.

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie Jeseník

ZA KOLIK: vstupné 300 Kč, děti, školní mládež a senioři 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: V rámci XXXII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu se v sobotu 7. září v 19:00 uskuteční zahajovací koncert v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Zazní skladba Litaniae Lauretanae in F v obnovené světové premiéře a dále skladby od Franze Neubauera, a to v podání Akademického sboru Žerotín z Olomouce a významného českého komorního orchestru Camerata Moravia