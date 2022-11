„Tohoto úspěchu si velmi vážím. Je to příjemné povzbuzení do další práce,“ řekl Jakub Trčka z Hranic, majitel firmy Nikoleta Maria, která se zabývá výrobou domácích marmelád a omáček. „Největším benefitem našich produktů je, že jsou vyráběny z kvalitních surovin, je v nich minimum cukru a nejsou chemicky konzervované,“ vysvětlil rodák z Hranic, který s podnikáním začal v roce 2017.

Myšlenka vyrábět vlastní marmelády ho napadla po narození dcery, které chtěl podávat zdravé potraviny. „Myslím si, že jsem vůbec poprvé zkusil vyrobit marmeládu z brusinek. Od té doby se však sortiment našich výrobků značně rozšířil o různé omáčky a pasty s příměsí chilli, čokolády, vanilky i prosecca. V žádném případě však nesmí ochucovadla zastínit chuť hlavní potraviny a kvantita nesmí být na úkor kvality,“ vysvětlil hranický podnikatel.

Podle jeho slov je podnikání v tomto oboru poměrně náročné. Složité je najít jak zaměstnance, tak sehnat suroviny, ale hlavně výrobky dostat do povědomí zákazníků.

„Hodně nám situaci zkomplikoval covid, a teď zase válka. Zhruba před rokem jsme se ocitli před bankrotem, ale naštěstí jsme to ustáli, za což jsem strašně vděčný. Jde nám totiž i o to, aby český zákazník našel mezi spousty zahraničními produkty výrobek zhotovený v České republice,“ doplnil Jakub Trčka.

Dalším oceněným výrobkem z Přerovska jsou kozí koule pocházející z farmy Čech v Pavlovicích u Přerova.

„Je to pro nás známka toho, že to, co děláme, děláme správně. My se snažíme dělat skutečně kvalitní a čerstvé věci. Nepřidáváme žádné konzervanty, a proto jsou také naše výrobky určeny k okamžité spotřebě,“ řekl majitel kozí farmy Petr Čech, který vlastnoručně vyrábí pro zákazníky tvarohy, jogurty, žervé, sýry ochucené i přírodní z kravského i kozího mléka. Farma nedodává výrobky do žádných kamenných obchodů. Mléčné produkty jsou k mání takzvaně ze dvora nebo na farmářských trzích.

„Na farmě chystáme v současné době novinku. Půjde o samoobslužnou lednici, z níž si zákazníci budou moci sami vybrat zboží. Lednice bude umístěna přímo na farmě, hned vedle koz, takže doufáme, že to pro zákazníky bude i nevšední zážitek,“ řekl Petr Čech.

Třetím oceněným z Přerovska v soutěži Regionální potravina Olomouckého kraje byl Agrochov Jezernice. Ten získal cenu za mošt lisovaný z jablek a červené řepy.

„Tento mošt vyrábíme z jablek pěstovaných v sadě v Podhoří. K výrobě moštu se používá pouze čerstvé ovoce a žádné koncentráty. Kromě moštu z jablek a řepy vyrábíme i mošty z červeného rybízu, višní, jahod a oblíbený je i vánoční mošt. Kromě toho se zabýváme výrobou povidel a sušených jablek,“ upřesnila místopředsedkyně Agrochovu Jezernice Martina Kotíková.

Ocenění Regionální potravina mohou získat pouze malí a střední producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Projekt má podpořit výrobce i region původu. Pro spotřebitele by měla být značka zárukou, že v daných produktech je nejméně 70 procent místních surovin.