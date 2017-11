Tomáš Hradílek drží hladovku. Na protest proti kandidatuře prezidenta

Bývalý mluvčí Charty 77 a známý disident z Lipníku nad Bečvou Tomáš Hradílek se rozhodl protestovat proti prezidentské kandidatuře Miloše Zemana hladovkou. Myslí to vážně a od prvního listopadu přestal přijímat potravu.

Tomáš HradílekFoto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

„Na světě se mi líbí a život mám velmi rád. Avšak svou zemi mám rád ještě více,“ zdůvodnil Tomáš Hradílek, jenž je známý svými nekompromisními postoji.

Tomáš Hradílek je bývalým mluvčím Charty 77 a jako disident bojoval proti komunistickému režimu. Po sametové revoluci v listopadu roku 1989 působil pět měsíců ve funkci ministra vnitra a jako poslanec Federálního shromáždění. Pak z politiky odešel. Dnes je mu dvaasedmdesát let a je v důchodu.

Jako prezident ho zklamal

Prezident republiky Miloš Zeman, se kterým se Hradílek zná z porevolučních let, ho prý zklamal.

„Udivoval jste mě svými řečnickými schopnostmi a oceňoval jsem váš významný podíl na zformulování volebního programu, se kterým Občanské fórum vyhrálo první svobodné volby. Při výkonu své funkce jste mě ale hluboce zklamal,“ vysvětluje své pohnutky Tomáš Hradílek v otevřeném dopise prezidentu republiky.

Podle jeho slov Miloš Zeman rezignoval na kultivování a humanizování naší společnosti.

„Kam se vytratil vámi důrazně proklamovaný eurofederalismus? Proč oslabujete naše transatlantické vazby ve prospěch provýchodní orientace?,“ ptá se ho dále.

Jsem schopen to dotáhnout až do konce

Hradílek tvrdí, že se k hladovce odhodlal už před rokem a půl, kdy mu zemřela manželka. Chce prý hladověním dosáhnout toho, aby Miloš Zeman zrušil svou opětovnou kandidaturu na funkci hlavy státu.

„Myslím si, že jeho další volební období by bylo katastrofou v souvislosti s tím, jak dopadly volby do Poslanecké sněmovny. Blíží se sté výročí vzniku samostatného Československa a představa, že bychom měli v čele naší země Miloše Zemana, je pro mě nemyslitelná. Jsem schopen a ochoten to dotáhnout až do konce a klidně i ukončit svůj život,“ říká odhodlaně.

Je připraven se s prezidentem setkat

Tomáš Hradílek je připraven setkat se s prezidentem Milošem Zemanem na jeho návštěvě v Lipníku, která se uskuteční příští týden ve středu.

„Hladovku jsem teprve zahájil, a pokud budu v dobré formě, osobně se ho zeptám, jak se rozhodne. Abych věděl, jestli si mám už objednat rakev. Mám totiž stejné zdravotní potíže jako prezident - cukrovku. A nedokážu odhadnout, co hladovění s mým organismem udělá,“ řekl.

Prezidentská kancelář se k hladovce prvního polistopadového ministra vnitra Tomáše Hradílka více nevyjádřila.

„Pan prezident v nejbližších dnech oficiálně zaregistruje svou kandidaturu,“ odpověděl pouze v reakci na dotaz Přerovského a hranického deníku prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Hladovka jako protest

Hladovka je v Česku spíše ojedinělým způsobem protestu. Asi nejznámějším „hladovkářem“ byl těsně po revoluci disident Miroslav Mareček, který za totality rozšiřoval prohlášení Několik vět.

Na začátku roku 1992 držel devadesát dní hladovku, protože požadoval potrestání lidí, zodpovědných za trestní stíhání šiřitelů petice Několik vět. Zemřel v roce 2008 v pouhých čtyřiapadesáti letech.

Hladovku na podporu vězněné bývalé ukrajinské premiérky Julie Tymošenkové držel v roce 2012 také bývalý senátor za ODS Vlastimil Sehnal.

Politolog Šaradín: Gesta si můžeme cenit a vážit

Olomoucký politolog Pavel Šaradín si nemyslí, že disident z Lipníku svou hladovkou změní postoj prezidenta ke kandidatuře.

„Všechny protesty jsou legitimní v jakémkoliv režimu a hladovkářů už tady bylo několik. Dnes jsou formy občanského protestu různé, a toto je asi nejkrajnější řešení a nejvyšší oběť. Gesta si můžeme cenit a vážit, ale k výsledku jsem skeptický,“ konstatoval.

Tomáš Hradílek podle něj dokázal celý život se svými oponenty vést dialog a polemizovat na úrovni, na jaké bylo třeba.

„Bylo by pro společnost prospěšnější, kdyby hovořil tak, jako dosud a působil tímto způsobem. V tom bych viděl větší význam,“ uzavřel Pavel Šaradín.

Kdo je Tomáš Hradílek

- narodil se 28. dubna 1945 v Lipníku nad Bečvou, kde dodnes žije

- v roce 1967 ukončil studium na Vysoké škole zemědělské v Brně, pak pracoval jako inženýr na statku

- 1969 - byl na svou žádost vyloučen z KŠC

- 1977 - krátce po vzniku Charty 77 ji podepsal, přišel o místo technika v zemědělském družstvu v Oseku nad Bečvou a začal pracovat jako dělník na pile

- začátek 80. let - stal se členem kolektivu mluvčích Charty 77

- listopad 1989 - zakládal Občanské fórum v Praze a Olomouci, stává se jednou z vůdčích osobností sametové revoluce

- prosinec 1989 - kooptován do funkce poslance Federálního shromáždění

- rok 1990 - zvolen poslancem Federálního shromáždění, stává se ministrem vnitra České republiky, je členem vlády Petra Pitharta

- do roku 1992 je poslancem Federálního shromáždění

- po odchodu z politiky se stal živnostníkem, zabýval se chovem akvarijních ryb

- od roku 2007 je v důchodu, dodnes se účastní přednášek a besed o totalitě

Otevřený dopis prezidentu České republiky, panu Miloši Zemanovi

Dobrý den, pane prezidente.

Předpokládám, že si na mne i po mnoha letech ještě vzpomenete. Od listopadu 1989 jsme se totiž setkávali na různých pracovních jednáních Koordinačního centra Občanského fóra, dále pak jako poslanci na půdě Federálního shromáždění ČSFR a po rozpadu Občanského fóra také na schůzích poslaneckého klubu Občanského hnutí.

Udivoval jste svými řečnickými schopnostmi, oceňoval jsem Váš významný podíl na zformulování volebního programu, se kterým Občanské fórum vyhrálo v České republice první svobodné volby, a vysoce jsem hodnotil Vaši vytrvalost, s níž jste ve Federálním shromáždění prosadil přijetí zákona, díky kterému se státní svátek „Den vítězství“ slaví v souladu se zeměmi západního civilizačního okruhu již 8. května. Tyto mé pozitivní zkušenosti s Vámi způsobily, že jsem také Vás v první přímé prezidentské volbě považoval za jednoho z volitelných kandidátů. Jednoznačně jsem však v obou volebních kolech upřednostnil pana Karla Schwarzenberga.

Jsem velmi rád, že jsem Vám nikdy nedal svůj hlas, neboť jste mne při výkonu Vaší funkce hluboce zklamal. Snad s výjimkou Vašeho vztahu ke státu Izrael a Židům vůbec neshledávám ve Vašich počinech a stanoviscích téměř nic zásadně pozitivního a postrádám u Vás skutečnou státnickou moudrost. Zcela jste, a dost možná, že vědomě, rezignoval na kultivování a humanizování naší společnosti, tedy na její zušlechťování. Právě nevtíravé a příkladné úsilí v této sféře já považuji za nezbytnou součást zdárného výkonu funkce prezidenta. Výsledky nedávných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mne naplňují obavami, že se budete v součinnosti s čelními činiteli vítězné síly, vzešlé z těchto voleb, aktivně podílet na destrukci zavedeného ústavního systému naší zastupitelské demokracie.

Pane prezidente, v oblasti zahraničně politické jsem z Vašeho působení doslova zděšen. Ptám se, kam se vytratil Vámi důrazně proklamovaný eurofederalismus, proč oslabujete naše transantlantické vazby ve prospěch provýchodní orientace? Vždyť Vy svým konáním výrazně napomáháte tomu, aby východní velmocenská chapadla prorůstala celou naší zemí. A s tím se já jako zodpovědný občan nemohu a nesmím smířit.

Pane prezidente, s veškerou naléhavostí Vás proto žádám, abyste zrušil svou kandidaturu na Vaše druhé funkční údobí, neboť se obávám, že pokud budete opět zvolen, bude to neštěstí pro naši zemi, bude to znamenat další zpochybňování těch hodnot a ideálů, o jejichž naplňování zodpovědní občané usilovali a stále usilují. Abych zdůraznil závažnost svého požadavku, sděluji Vám své rozhodnutí, že od 1. listopadu 2017 přestávám přijímat jakoukoliv potravu. Své nepřerušované striktní hladovění ukončím jedině tehdy, když Vy závazně a nezvratně zrušíte svou opětovnou kandidaturu na funkci hlavy státu.

Na světě se mi líbí a život mám velice rád. Avšak svou zemi mám rád ještě více.

V Lipníku nad Bečvou 31. října 2017

Tomáš Hradílek

Signatář a bývalý mluvčí Charty 77