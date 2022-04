„Je to tu zas! Za tři a půl roku se u mě sice změnilo mnohé, chuť objevovat a pocítit dobrodružství dalekých končin však zůstala. Už jsem to prostě nemohl vydržet a vyrazil jsem na další zahraniční cestu. Již čtvrtou.

Nejdřív to byla Indie a Nepál, pěkně jsem si to tam prošel a došel až do výšky 5456 metrů nad mořem. Potom jsem si vzal kolo a za 101 dní dojel do Gruzie a zase zpět. Pak jsem si v Thajsku koupil tuktuk a dorazil s ním zase až domů do Hranic. Rok cesty a 13 tisíc kilometrů v tom prdítku, ve kterém jsem stihl ještě objet republiku a natočit při tom cestopis o naší krásné vlasti.

No a tentokrát jsem se rozhodl navštívit Afriku. Jenže ta je tak obrovská, že se do ní vleze hned 53 států. Já se tedy rozhodl navštívit východní pobřeží a projet ho hezky z jihu na sever. Aby to bylo o něco zajímavější, tak s sebou opět beru tuktuk, tentokrát africký, který si tam někde zakoupím. Pravděpodobně v hlavním městě Jihoafrické republiky Pretorii. No a v tom tuktuku pojedu až do Hranic, už zase.

Tentokrát to ale bude jiné! Nejen v tom, že pojedu po jiném kontinentu, ale hlavně v tom, že nepojedu sám. Jelikož to bude cesta těžká a opatrnosti není nikdy dost, pojede se mnou i můj kamarád David Žváček. David má pomalejší nohy, takže lev chytí spíše jeho než mě. To je první výhoda. Druhou výhodou je, že umí držet kameru i fotoaparát. Naši čtyřměsíční cestu tak zdokumentujeme a vytvoříme film, na který pak můžete kouknout.

Navštívíme třeba Malawi a Zambii, podíváme se na Viktoriiny vodopády, které jako první zmapoval český cestovatel Emil Holub a chceme omrknout i nejvyšší kopec Afriky Kilimandžáro. Snad se nám ho podaří i zdolat. Poté budeme pokračovat přes kolébku lidstva Etiopii, přes pouštní zemi Súdán až do Egypta, ze kterého se lodí přesuneme po moři zpět do Evropy. Přes Itálii, Rakousko a Opatovice pak dorazíme až do Hranic.

Afrika je však náročná a v některých místech neprůjezdná. Nevíme, jak se nám cesta podaří, ale budeme dělat vše pro to, aby vznikl kvalitní filmařský materiál, o který se s vámi pak podělíme. Do té doby vás budu v Deníku každý týden pravidelně informovat o tom, jak cesta probíhá. Pro tuto chvíli srdečně zdravím z Port Elizabeth z Jihoafrické republiky.

Tak držte palce, budeme je potřebovat!“

Tomík na cestách