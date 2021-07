„Vyrazil jsem tehdy s 50 eury na cestu dlouhou 7000 km bez zkušeností, ale s naivním odhodláním, že to zvládnu a dojedu domů, do Hranic. Píšu o lidech, které jsem cestou potkal, i o krajinách, které jsem měl možnost projet metr po metru,“ řekl nám k připravované knize Tomáš Vejmola.

Vedle zábavných příhod se čtenáři dočtou také o životních těžkostech lidí na Ukrajině nebo v Turecku.

„Objížděl jsem tenkrát Doněcko a Luhansko, kde dodnes vládnou boje. Hodně to zamávalo s lidmi na obou stranách a tohle téma mě zajímalo a v knížce je zapsáno. Stejně tak i pokus o státní převrat v Turecku, který jsem zažil na vlastní kůži. Jsou tam, ale i veselé příhody z Kavkazu o nalitých celnících či o stanování v kravínech,“ popsal Tomík.

Ačkoliv od jeho cesty do Gruzie uplynulo už pět let, čas na vydání knihy nadešel až nyní.

„Během cesty jsem si psal deník, ať si na stáří pak můžu přečíst, co se mi vše přihodilo a zavzpomínat. Po skončení cesty jsem se sice na psaní knihy vrhnul, ale chuť vycestovat byla tehdy silnější a psaní jsme upozadil před cestou tuktukem z Thajska domů,“ vysvětlil Tomáš.

A dobrodružství z dálného východu následně dostalo přednost i v knižním zpracování. Po vydání Tuktukem z Bangkoku až domů následovala dlouhá série přednášek, kterou minulý rok utnula koronavirová epidemie. Cestovatel si tak musel najít novu práci, zároveň s tím ale získal více času na psaní.

Na rozdíl od své prvotiny se Tomík tentokrát rozhodl pro vydání knihy formou samonákladu. Bez velkého vydavatelství v zádech tak leží počáteční výdaje na ramenou samotného autora.

„Je to větší svoboda. Autor si může říct, kolik stránek si přeje do knížky a nic ho neomezuje. Na druhou stranu, je v tom dvakrát více práce a pro mě skok do neznáma. Musí se najmout editor, ilustrátorka, řeší se sazba knihy a v neposlední řadě tisk, který vyjde na 100 tisíc korun a víc. Proto jsem založil sbírku, kde si lidi můžou knihu koupit v předprodeji a pomoc mi tak s počátečními náklady,“ prozradil Tomáš.

Vydání knihy mohou Tomíkovi fanoušci podpořit na startovac.cz, kde lze přispívat ještě necelé dva týdny. „Jestli se posbírá dostatek prostředků, tak knížka může být už o Vánocích pod stromečkem. Je to mé velké přání,“ uzavřel cestovatel.