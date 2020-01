Na sociálních sítích jsi v jednom z příspěvků psal o tom, že tvá kniha Tuktutkem z Bangkoku až domů slaví větší úspěch než jsi čekal. Prozradíš nám jak se prodává?

Pár kusů určitě ještě někde v knihkupectví čeká na své čtenáře, ale spíše už je první výtisk pryč. Já si své knížky vykupuji abych je mohl dál distribuovat, a taky už žádné nemám. Musím počkat do konce ledna, kdy bude hotový druhý dotisk a bude to zase distribuované po celém Česku a Slovensku.

Kniha vyšla loni v květnu. Lidé ji tedy kupují i třičtvrtě roku po vydání?

Přesně tak, prodeje nadále stoupají, a to mě samozřejmě ohromně těší. Znamená to, že nejde o jednorázový bum, ale že knížka je čtivá a lidé si ji kupuji na základě doporučení od těch, kteří ji už četli. Což je pro autora ta největší odměna.

Můžeš nám otevřeně říct, jestli se dá autorstvím úspěčné cestopisné knihy vydělat?

Jako živobytí to brát nemůžu. Je celkem známo, že malinký, drobný autor, jako třeba já, má odměnu 9 až 12% z prodané knížky, což vám moc nevydělá. Spokojení čtenaři a pozitivní recenze mi ale dělají radost. Celkově i to psaní, mě ohromně baví. Držím v sobě tolik skvělých zážitků a setkání s lidmi, že je psanou formou velice rád předám do něčeho hmatatelného.

Dočkáme se tedy dalšího Tomíkova knižního dobrodružství?

Už pár měsíců večer po práci píšu knížečku o mé první cestě, kdy jsem jel na kole do Gruzie a zpět. Deníček s krásnými příběhy z cesty mi doma jen tak ležel v šuplíku, přišlo mi tak, že by byla škoda ho tam nechat ladem. Píšu ji hlavně pro mou dceru, které bych chtěl tyto příběhy jednou číst před spaním. Albatros už ale projevil zájem, že knížku chce vydat. Možná tedy druhou knížku uvidíme i na pultech knihkupectví.

Zmínil ses o tom, že knihu budeš číst své dceři, tak tedy ven s tím…

No a s partnerkou čekáme holčičku, což je největší požehnání. A jak to začne chodit, já to už budu umět přebalit, umýt od hovínek a budeme všichni zdraví, tak vyrazíme na výlet. Je to tedy zbožné přání. Třeba s tuktukem kolem světa. Proč ne.

Díky za rozhovor a blahopřejeme Tomíku!