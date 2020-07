Jeho roční cestu tuktukem z Bangkoku před dvěma lety sledovaly tisíce lidí na sociálních sítích napříč celou republikou i za jejími hranicemi. Od návratu o svém dobrodružství vyprávěl Tomáš Vejmola na řadě přednáškách po celém Česku a vloni napsal knihu Tomík na cestách – Tuktukem z Bangkoku až domů.

Na trať dlouhou asi dva tisíce kilometrů vyjíždí už v pondělí 20. července. „Chtěl bych ukázat široké veřejnosti, že i v naší zemičce je plno krásných a zajímavých míst,“ prozradil cíl své nové cesty Tomáš Vejmola.

Nejdůležitějším úkolem bylo dostat thajský tuktuk na značky. Veteránskou SPZ se pyšní od minulého týdne, získat ji, ale jednoduché nebylo.

„Trvalo to skoro rok než jsem to vyřídil. Tohle vozítko tady nikdo v Evropě nezná, nebylo od čeho se odpíchnout. Nechal jsem si poslat díly z Thajska a pořád jsme na něm nacházeli nějaké kostlivce (smích). Musel být ve stavu, jako kdyby vyjel z továrny, schválit to museli tři komisaři. Ale nyní je to vlastně unikát, v Evropě na silnici jiný nepotkáte,“ popsal s úsměvem dobrodruh.

Směr západ

Ve svém žihadle, jak tuktuk nazývá, vyrazí mladý cestovatel z Hranic v pondělí 20. července směr západ. Žádný přesný plán cesty nemá, některé cíle jsou pro něj ale jasné.

„Pojedu na západ do Liberce, kde mám přednášku. Chtěl bych navštívit i Prahu, už pro tu srandu, ale napsal mi odtud jeden čtenář mé knížky, 94letý doktor, že ho velmi oslovila a také potěšila. Sem tam si napíšeme a tak mě napadlo, že bych ho překvapil. Navštívil bych ho v Praze a ukázal mu můj stroj,“ sdělil Tomáš Vejmola. V plánu má ještě jednu zastávku, a to v Bruntále.

„Psala mi jedna maminka nemocného syna, že moji cestu z Bangkoku sledoval a chtěla, abych ho přijel překvapit,“ doplnil dobrodruh, který si nesmírně váží reakcí lidí, které sice nezná, ale navzájem si přinesli radost do života.

Kroutí se mi prsty na nohou

Jaké byly poslední dva roky pro cestovatele a dobrodruha bez cestování?

„Nevěděl jsem, že je to možné, ale kroutí se mi prsty na nohou (smích). I když to tady miluju, chybí mi to dobrodružství. Nikdy nevím, kde budu spát, koho potkám, jestli mě někdo nepřepadne, jaký bude další den, protože každý den je jiný, ale úžasný. Než přišla korona, tak jsem od července plánoval osm tisíc kilometrů dlouhou cestu k Pamíru, za rok pak Japonsko a postupně kolem celého světa,“ zavzpomínal Tomáš, který se před pár měsíci stal otcem.

I proto své cestovatelské plány trochu přehodnotil.

„Když se mi narodila dcera, tak to bylo to nejlepší a nejkrásnější, co se mi v životě přihodilo. Nechtěl bych nyní podnikat tak dlouhé cesty jako dříve. Chtěl bych dceru vidět vyrůstat a nepřijít o všechny ty krásné věci s ní,“ svěřil se cestovatel, který už nyní plánuje další putování po světě, ale už tak, aby bylo vhodné i pro jeho ženu a dceru.

Ani tentokrát nepřijdou fanoušci Tomáše o report z této cesty. Publikování plánuje na sociálních sítích Facebook, Youtube, Instagram jak jinak než pod hlavičkou Tomík na cestách. Od pátku 24. července budeme jeho dobrodružné putování zveřejňovat také na stránkách Hranického týdne, tak jak jej mohli naši čtenáři sledovat před dvěma lety. „Chci jet hlavně na pohodu a to dobrodružství si užít,“ řekl závěrem Tomáš Vejmola.