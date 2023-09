Top 5 hranických restaurací, kde si dáte polední menu za příznivou cenu

ANKETA/FOTOGALERIE/ Na každodenní teplý oběd v naší republice dosáhne méně než šestina zaměstnanců. Téměř polovina na oběd do jídelny nebo restaurace nechodí vůbec. To vyplývá z posledního průzkumu, který pro společnost Edenred zpracovala agentura Stem/Mark. Deník proto v posledním srpnovém týdnu vyrazil do ulic Hranic a vybral top 5 náhodných provozoven, které nabízejí obědové menu do 145 korun včetně polévky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Restaurace Monika, Hranice. | Foto: Deník/Liba Mátlová