Vzácné druhy hřibů, ale také jedovaté houby, choroše nebo raritní úlovky, které veřejnost příliš nezná. Přerovský klub Teplo na Horním náměstí v pátek zaplnily stovky dětí z mateřských a základních škol, které zavítaly na tradiční výstavu hub. Unikátní přírodní expozici mohou obdivovat návštěvníci také v sobotu, kdy se konají dvě zajímavé přednášky - první na téma začátky houbaření, druhá se zaměří na zajímavé druhy, které najdou lidé v lesích Pobečví.

V přerovském klubu Teplo začala v pátek tradiční výstava hub, která potrvá i v sobotu. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Exponáty na výstavu hub, která se v Přerově koná už po šestadvacáté, sbírali členové zdejšího Mykologického spolku na různých místech - v Beskydech, Jeseníkách, Javorníku, ale také na Libavé nebo v okolí Tovačova. V pátek ráno bylo na výstavě k vidění 263 druhů hub, ale lidé chodili s košíky z lesů i během dne, takže se celkový počet vyšplhal ke třem stovkám.

„Přesný počet druhů budeme znát až na konci výstavy, ale naši členové občas ještě vyjedou do lesa. Houby nosí lidé také do mykologické poradny. Já jsem třeba ráno donesl na výstavu dalších dvanáct druhů,“ řekl s úsměvem známý přerovský mykolog Jiří Polčák.

Podle něj se letos nejvíce daří hřibovitým houbám a na výstavě jsou k vidění i k exponáty, které dosud veřejnost nemohla spatřit. „Letos jsme nasbírali rekordní počet hřibovitých hub - takový jsme tady za šestadvacet let trvání expozice nikdy neměli. Sešly se i hodně vzácné druhy. Vůbec poprvé je zde k vidění hřib zlakořenný a nikdy jsme tu neměli ani hřib kluzákův. Návštěvníci mohou spatřit také hřib zavalitý a Moserův, zajímavostí je i hřib rubínový,“ shrnul Jiří Polčák. K vzácným druhům patří také hrbolatka černobílá.

Čirůvky mají ještě čas



„Naproti tomu nám tady ale letos úplně chybí podzimní druhy, jako jsou václavky, různé druhy čirůvek, šťavnatek a pavučinců. Je to kvůli počasí, tyto houby ještě nenastartovaly svou růstovou sezonu, takže si na ně musíme počkat,“ řekl.

Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováMykolog Jiří Polčák se i letos může pochlubit jedním raritním úlovkem. „Podařilo se najít a zmapovat další lokalitu výskytu kalichovky lužní, což je zákonem chráněná houba, která roste hlavně na jižní Moravě - na soutoku Moravy a Dyje. Nám se ji podařilo objevit v přírodní rezervaci Škrabalka v Lipníku nad Bečvou,“ upřesnil.

Milovníkům houbaření je i letos k dispozici mykologická poradna, ale mohli se v září zúčastnit také procházky za houbami parku Michalov. „Rostou tam hodně zajímavé a vzácné houby a spousta lidí neví, že se v parku nesmějí sbírat, natož ty vzácné,“ poznamenal.

Zajímavé přednášky

Výstava hub pokračuje i v sobotu, a to od 9 do 17 hodin. Lidé se mohou těšit na dvě zajímavé přednášky Jiřího Polčáka. „První začíná v 10 hodin a zaměří se na základy houbaření, protože spousta lidí neumí druhy vůbec poznávat. Považují houbu za levnou surovinu do kastrolu, ale určovat je a poznávat snahu nemají. Donesou k nám do poradny houby a jediné, co je zajímá, je to, jestli jsou jedlé. Nutno říci, že takových lidí stále přibývá,“ konstatoval.

Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováOdpolední přednáška, která začne ve 14 hodin, se zaměří na houby Pobečví. „Navazuje na knihu Příroda Pobečví, jejíž mykologickou část jsme zpracovávali. Lidé se dozví, v jakých biotopech u nás houby rostou. Činností Mykologického spolku je mapování hub na Přerovsku a nám se podařilo získat nesmírně cenné údaje. Našli jsme zde nové druhy, které jinde v republice nerostou - například čirůvka osténkatá, která roste v přerovském parku. Minulý rok jsme objevili také štítovku - ta ani nemá český název. Je to houba, jejíž výskyt byl zaznamenán v Japonsku, na Slovensku nebo v Maďarsku - a pak u nás. Houby tedy umí hezky cestovat,“ řekl.

Mykologové už letos řešili také otravy hub. „Nejčastěji bylo jejich příčinou nedostatečné tepelné zpracování jedlých hub nebo to, že je lidé nechali zapařené v igelitových taškách. Lehčí otravy byly z pečárky zápašné, kterou si někdo občas zamění s jedlou pečárkou polní,“ uzavřel.