Kašpara, Melichara a Baltazara v ulicích Hranic a okolních obcí letos kvůli koronavirové pandemii nepotkáte. I přesto se ale Tříkrálová sbírka na Hranicku i Lipnicku uskuteční.

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

Dárci mohou přispět do pokladniček, které hranická charita umístila na více než sedmdesáti místech, a to až do 24. ledna.