„Děkujeme také všem, kteří se letošní Tříkrálové sbírky zúčastnili jako dobrovolníci a věnovali svůj čas. Velmi si vážíme skvělé spolupráce s organizátory sbírky na obcích. Děkujeme všem vedoucím skupinek, představitelům třech králů, malým i velkým koledníčkům, kteří nám věnovali svůj čas a vyšli koledovat do ulic. Děkujeme vám za vaši vytrvalost, trpělivost a odvahu,“ nešetří chválou koordinátorka.

Podle jejich slov jsou velice rádi, že se jim podařilo Tříkrálovou sbírku letos uspořádat klasickým způsobem také v Hranicích. Zde totiž chyběli koledníci.

„Nejprve jsme pro hranické dárce připravili statické pokladničky, které byly umístěny na osmi místech v centru města. Díky projevenému zájmu z řad našich tradičních koledníků, kteří zareagovali na nabízenou možnost koledování rodinných týmů, jsme těsně před vánočními svátky začali organizovat klasickou koledu také v Hranicích,“ vysvětlila Radka Andrýsková.

Do ulic města Hranice vyšlo s pokladničkami 19 vedoucích s koledníčky a dva vedoucí bez králů. Většina skupinek koledovala v ulicích města několik dní, za to jim patří naše vděčnost a obdiv. Ve 42 hranických pokladničkách bylo vybráno neuvěřitelných 225 777 korun.

„Omlouváme se všem, u jejichž dveří králové v letošním roce nezazpívali. Ještě stále je možné do 31. ledna přispět bezhotovostně na účet: 66008822/0800, VS pro Charitu Hranice je 777970015. Na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz je až do konce dubna k dispozici on-line koleda se zadáním PSČ nebo názvu Charita Hranice. Děkujeme za vaši důvěru a podporu!,“ doplnila koordinátorka Tříkrálové sbírku z Charity Hranice Radka Andrýsková.

NEJ letošní sbírky

- tradičně nejštědřejší jsou občané na Hustopečsku

- první pětitisícovku v historii tříkrálové sbírky jsme měli v Hustopečích nad Bečvou

- v místní části Poruba bylo ve dvou pokladničkách 45 145 korun, což je při počtu obyvatel 189 až 238 korun na jednoho občana Poruby

Charita Hranice

243 pokladniček

1 621 774 Kč

středisko Hranice

144 pokladniček

1 029 611 Kč

středisko Lipník nad Bečvou

82 pokladniček

461 982 Kč

Farní středisko Všechovice

17 pokladniček

130 181 Kč

město Hranice

42 pokladniček

225 777 Kč

město Lipník nad Bečvou

25 pokladniček

148 200 Kč