Kolednické skupiny Charity Hranice letos koledovaly s rekordním počtem 275 pokladniček. V celém hranickém děkanátu, který zahrnuje Hranicko, Lipensko, Potštátsko, Hustopečsko a Všechovicko, se do pokladniček vybralo celkem 1 909 009 korun.

Tříkrálová sbírka 2024 na Hranicku a Lipensku. | Foto: Charita Hranice, se souhlasem

Také v Hranicích hlásí hranická Charita rekord. Ve městě Hranice a jeho místních částech poprvé pokořili hranici čtyři sta tisíc korun. Do 65 pokladniček darovali lidé 406 995 korun.

Hranická Charita velmi děkujeme všem, kteří vyslance potřebných u dveří svých domovů přijali, přivítali, odměnili je a přispěli finančním darem ve prospěch Charity Hranice.

„Děkujeme také všem, kteří se letošní Tříkrálové sbírky zúčastnili jako dobrovolníci, tedy organizátorům sbírky na obcích, vedoucím skupinek a představitelům třech králů = malý i velkým koledníkům. Děkujeme vám za vaše nasazení, odvahu, vytrvalost a trpělivost,“ uvedla s obrovským povděkem koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Hranice Radka Andrýsková.

V Hranicích tříkrálová koleda trvala celých čtrnáct dní. Zapojilo se do ní 33 vedoucích skupinek, kteří zaplnili 45 pokladniček, což znamená, že někteří koledovali i více dní, území města, které skupinka obešla, bylo rozsáhlé a některé děti koledovaly několik dnů s několika vedoucími. Za Sokolovnou a na Teplické ulici navštívily své sousedy se tříkrálovou pokladničkou samy vedoucí bez dětí.

„Letos opět s námi koledovali hraničtí skauti a také děti z Lesní školky. Pět statických pokladniček bylo umístěno v centru města. Celkem jsme v Hranicích v padesáti pokladničkách vykoledovali rekordních 320 tisíc korun. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili koledování, nebo se postarali o statické pokladničky,“ informovala Radka Andrýsková.

V Lipníku nad Bečvou většina koledníků vyrazila do ulic za deštivého počasí v sobotu 6. ledna, také zde se podařilo vykoledovat rekordní částku 175 447 korun. „Poprvé se skupinka tříkrálových koledníků vydala koledovat také na hrad Helfštýn, kde přivítali návštěvníky novoročního výšlapu, kteří do sbírky přispěli částkou 7198 korun,“ pokračovala koordinátorka sbírky.

Farní středisko Všechovice, které organizovalo koledu ve Všechovicích, Horním Újezdu, Býškovicích, Malhoticích, Rouském a Provodovicích, zde vykoledovalo rekordní částku 136 963 korun.

Obyvatelé všech okolních obcí jsou štědřejší než lidé ve městech, ve sbírkových pokladničkách bývají v obcích převážně bankovky a mincí zde bývá malé množství. „Děkujeme za vaši štědrost, která je pro nás v Charitě Hranice oceněním naší mnohaleté činnosti, projevem důvěry a závazkem do dalších let,“ vyjádřila s vděčností Radka Andrýsková.

„Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispěli finanční částkou do pokladniček našich koledníčků. Pokud vás naši králové nezastihli doma, nebo chcete přispět do Tříkrálové sbírky 2024 ve prospěch naší Charity, může to udělat až do konce měsíce ledna prostřednictvím online pokladničky na www.trikralovasbirka.cz s uvedením PSČ Hranic, nebo převodem na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800, variabilní symbol 777970025. Děkujeme, že nám pomáháte být potřebným nablízku!,“ doplnila závěrem koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Hranice Radka Andrýsková.

Přispět do Tříkrálové sbírky 2024 ve prospěch Charity Hranice můžete i QR kódem

Platba QR kódem pro Tříkrálovou sbírku 2024 v Hranicích.Zdroj: Charita Hranice, se souhlasem