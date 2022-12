„Na Ukrajině o Vánocích tolik nepečeme, proto letos zkusíme nějaké cukroví upéct a podle české tradice 24. prosince také nazdobíme stromeček. Dcera sem chodí do školky. Zpočátku to bylo velice těžké, protože jí nerozuměli, ale potom se tam objevila paní, která umí rusky, a začaly spolu komunikovat. Dnes už rozumí česky mnohem lépe. Umí spoustu českých písniček a básniček a prostřednictvím školky na nás dýchla také atmosféra českých Vánoc,“ svěřila se Svitlana.

Co se týče štědrovečerní večeře, tradiční smažený kapr na jejím stole bude chybět. „Kapra připravovat nebudeme. Toho si na Ukrajině můžeme dopřát, kdy chceme,“ říká dvaatřicetiletá Ukrajinka Svitlana, která přicestovala do Hranic i se svou dcerkou 16. března. Ve městě se jí moc líbí, ale těší se, až se vrátí domů.

„Máme tam celou rodinu, bratry, babičky, dědečky a hlavně manžela, který je voják,“ prozradila Svitlana, která pracuje z domova na počítači pro farmaceutickou ukrajinskou firmu. Vánoce na Ukrajině a v Česku mají podle jejích slov společné to, že je to období setkání s rodinou a přáteli, které by se měli lidé prožít v klidu a pohodě.

Svitlana proto vyjádřila své přání: „Ať nikoho ráno neprobudí zvuk sirén a výstřelů, jak se to už dlouhou dobu děje na Ukrajině,“ uzavřela.