Seznam konkrétních věcí, které jsou potřeba, můžete najít na webových stránkách ukrajinahelp.cz. Vchod do centra je zřízen v zadní části budovy a otevřeno je centrum každý všední den od 8 do 10 a od 14 do 20 hodin. O víkendu pak mezi 8 a 14 hodinou.

V bývalém Bonveru v Hranicích otevřelo Centrum pomoci Ukrajině.Zdroj: Charita Hranice